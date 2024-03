Die No-Code-Plattform von Sapio wird genomische Sequenzierungsprojekte unterstützen, die im CAP-akkreditierten Sequenzierungslabor von Genseq durchgeführt werden

Genseq, ein in Dublin ansässiges, CAP-akkreditiertes Labor, das eine Reihe von Dienstleistungen für die biopharmazeutische und klinische Forschung anbietet, hat die science-aware Laborinformatik-Plattform von Sapio Sciences eingeführt, um seine Next-Generation-Sequencing (NGS)- und Biobanking-Workflows zu verwalten. Genseq beabsichtigt, die LIMS-Funktionalität (Laboratory Information Management System) von Sapio einzusetzen, um den kritischen Datenaustausch zwischen Instrumenten und Laborsystemen zu automatisieren, Probeninformationen vom Eingang bis zur Sequenzierung zu verfolgen und wichtige Leistungsindikatoren und Qualitätskontrollen zu bewerten.

Das 2023 gegründete Unternehmen Genseq verwendet modernste Sequenzierplattformen, darunter Novaseq, Nextseq und Nextseq Dx, um eine hervorragende Qualität und Genauigkeit bei der Erzeugung von Sequenzierdaten zu gewährleisten. Genseq bietet nicht nur eine breite Palette von Genomik-, Transkriptomik- und Einzelzellsequenzierungsdiensten an, sondern kann auch mehr als 500.000 Proben in seiner Biobank lagern.

Genseq wird die fortschrittliche LIMS-Funktionalität von Sapio nutzen, um alle Aspekte der Probenverwaltung zu verfolgen, einschließlich der Probenaufnahme, Lagerung, Qualitätskontrolle und Aliquotierung. Genseq wird das integrierte hCRM (Healthcare Customer Relationship Management) von Sapio nutzen, um Bestellungen über die eigene Website entgegenzunehmen und zu bearbeiten und die Kommunikation mit den Kunden für verschiedene Labordienstleistungen, einschließlich Biopharma und klinische Forschung, zu verbessern. Das LIMS unterstützt die Wissenschaftler von Genseq nicht nur bei der Bewältigung der zahlreichen Aufgaben, die mit der Sequenzierung verbunden sind, sondern hilft den Laborleitern auch bei der Erfassung wichtiger Kennzahlen zu den Laborprozessen und den Qualitätsmanagern bei der Bewertung der wichtigsten Leistungsindikatoren für die Kunden, während es gleichzeitig wichtige Daten für die Verbesserung der internen Prozesse von Genseq liefert.

"Da wir hochmoderne Sequenzierungsdienste anbieten, war es für uns wichtig, ein modernes LIMS zu finden, das unsere Arbeitsabläufe durchgängig unterstützt, ohne dass umfangreiche und zeitaufwändige Anpassungen erforderlich sind", so Patrick Buckley, wissenschaftlicher Leiter bei Genseq. "Die Sapio-Plattform ermöglicht uns eine konsistente, reproduzierbare Arbeit und automatisiert wichtige Aufgaben, so dass sich unsere Wissenschaftler darauf konzentrieren können, unseren Kunden so schnell wie möglich die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern."

Die Sapio-Plattform vereint die Funktionen von LIMS, dem elektronischen Laborjournal (ELN) und wissenschaftlichem Datenmanagement in einem einzigen Cloud-System. Das Unternehmen kündigte kürzlich die Aufnahme von KI-Funktionen in sein ELN (ELaiN) sowie eine vollständige GxP-Validierung seiner Plattform an.

"Wir sind immer stolz darauf, innovative Organisationen dabei zu unterstützen, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern und wichtige Dienstleistungen zu liefern, um die nächste Generation von Durchbrüchen in der Biopharmazie voranzutreiben", sagte Kevin Cramer, Präsident und CEO von Sapio Sciences. "Sapio unterstützt Genseq bei der Erfüllung seines Kundenversprechens, und wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, während es seine Fähigkeiten ausbaut, um die Nachfrage zu befriedigen."

Über Genseq

Genseq bietet einen genomischen/multi-omischen Sequenzierungsservice für Hochschulen, Biopharma und CROs. Der aktuelle Service umfasst Datengenerierung, Bioinformatik und Datenanalyse und liefert verschiedene Datentypen, wie Sequenzierung kompletter Genome, Sequenzierung kompletter Exome, Sanger-Sequenzierung, RNA-Sequenzierung, Einzelzellen-/Zellkernsequenzierung, Methylation-Profilierung und Genotypisierung.

Über Sapio Sciences

Die Mission von Sapio Sciences besteht darin, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem wir die Forschung beschleunigen. Und weil Wissenschaft ein komplexes Unterfangen ist, sorgt Sapio für einfache Technologie. Sapio ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das eine All-in-One Science-aware-Laborinformatikplattform anbietet, die Cloud-basierte LIMS-, ELN- und Jarvis-Datenlösungen kombiniert. Zu den Kunden von Sapio gehören einige der größten globalen Unternehmen und Nischenanbieter, darunter Biopharma, CROs und klinische Diagnostiklabore in den Bereichen NGS-Genomsequenzierung, Bioanalyse, Bioprozessierung, Stabilität, klinische Forschung, Histopathologie, Arzneimittelforschung und In-vivo-Studien. Die Kunden sind begeistert von der Plattform von Sapio, weil sie robust und skalierbar ist und dank der no-code Konfiguration schnell an individuelle Anforderungen angepasst werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sapiosciences.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

