NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach einer Konferenz von Zulieferern für den Flugzugbau auf "Outperform" belassen. Deren Zuversicht in eine weiter starke Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Rüstungsgeschäft sei weiter groß, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings gebe es auch die Befürchtung, dass der Markt in den kommenden Jahren von Engpässen in den Produktionskapazitäten bestimmt werden könnte. Das spreche wiederum für große Erwartungen an das nachgelagerte Wartungsgeschäft. Für Airbus spreche die Fähigkeit des Unternehmens, die Kapazitäten für die Modellfamilie A320 hochfahren zu können./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 21:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 21:43 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

