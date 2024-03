© Foto: DALL-E



Der Saal applaudierte dem Chip-Giganten nach dem konzertähnlichen Auftakt der GTC-Konferenz des Unternehmens. Analysten reagieren und schrauben ihre Kursziele nach oben.Die Keynote von CEO Jensen Huang hat die Analysten an der Wall Street beeindruckt, auch wenn sie keine großen Überraschungen bot. Die Aktie wurde am Dienstag zunächst knapp vier Prozent tiefer gehandelt, drehte aber schließlich, nachdem Huang sich an Analysten wandte. Die vorgestellte Blackwell-Chiparchitektur des Unternehmens "wird wahrscheinlich ein bedeutender Wachstumstreiber im Jahr 2025 sein", so Cantor Fitzgerald-Analyst C.J. Muse nach der Präsentation. Der Analyst hält an seiner Übergewichtung und seinem Kursziel von …