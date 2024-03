Das Streik-Thema schwebt noch immer wie ein Damoklesschwert über der Lufthansa-Aktie. Die Kranich-Airline und die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ringen weiter um einen Tarifkompromiss für das Kabinenpersonal. "Es hakt am Geld und an der Laufzeit", sagte der Ufo-Vorsitzende Joachim Vazquez Bürger am Mittwoch. Die Lufthansa-Aktie notiert leicht im Minus. Es solle weiter verhandelt werden. "Aber ob es vor Ostern eine Einigung gibt, ist derzeit nicht abzusehen." Die Gewerkschaft Ufo hatte für die etwa ...

