Die Meldung über die Kapitalerhöhung hat die Aktie von Super Micro am Dienstag heftig unter Druck gesetzt - und auch am Mittwoch geht es vorbörslich weiter nach unten. Die Aktie verliert drei Prozent auf 880 Dollar. Balsam für die Seele der Bullen: CJS Securities kommt mit einem stark erhöhten Kursziel um die Ecke.Der Preis für die neuen Aktien war laut einem Bericht von Bloomberg 875 Dollar. Damit nimmt der Hersteller von hochwertiger Hardware 1,75 Milliarden Dollar an frischem Kapital ein.Der ...

