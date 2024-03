Hamburg (ots) -Sportclub-Reporter Rolf Rainer Gecks wird Stadionsprecher beim örtlichen Fußballverein, das Team von NDR 2 hilft beim Verschönern des Vereinsheims, Yared Dibaba bringt die Geschichten kleiner Dörfer ganz groß raus und Moderator Christopfer Scheffelmeier unterstützt Sportvereine: "Wünsch Dir Deinen NDR - Im Norden Unterwegs", die beliebte Publikumsaktion, macht dies möglich und geht in eine neue Runde.Im Fokus stehen in diesem Jahr neben einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Aktionen das Ehrenamt und das gesellschaftliche Engagement der Norddeutschen, unter dem Motto "Verein(t) im Norden". Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort und bis 15. April online über ndr.de/deinndr für einen Termin bewerben.Die NDR Redaktionen freuen sich auf zahlreiche Rückmeldungen von Vereinen oder Gruppen und Einzelpersonen oder Familien. Von Mitte Mai bis Mitte Juni werden die Wünsche erfüllt und die NDR Redaktionen sind für "Wünsch dir deinen NDR" im Norden unterwegs: in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.Alle Infos: ndr.de/deinndrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5739750