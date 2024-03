Geretsried (ots) -GUSTAVO GUSTO RUFT DIE "GHOSTBUSTERS"Pünktlich zum deutschen Kinostart des neuen Blockbusters "Ghostbusters: Frozen Empire" am 21. März 2024 präsentiert Deutschlands kreativster Pizzaiolo Gustavo Gusto gemeinsam mit Sony Pictures die neue: "Ghostbusters" New York Style Pizza - inspiriert vom neuen Kinofilm. Traditionell italienisch mit dem Geschmack von sonnengereiften Tomaten, bestem Mozzarella und für den Extra-Kick: feinem Cheddar und würziger Peperoni Salami.Limited EditionKreiert wurde der neueste Coup von Gustavo Gusto extra für die fulminante "Ghostbusters"-Fortsetzung in New York. Deshalb wird es die neue Premium-Tiefkühl-Pizza nur für eine begrenzte Zeit in den Lebensmittelgeschäften zu kaufen geben. Ab Mitte März 2024 ist die neue "Ghostbusters" New York Style Pizza in Deutschland erhältlich. So können alle Fans auch nach dem Kinobesuch zuhause das "Ghostbusters"-Feeling im heimischen Ofen weiter genießen.Christoph Schramm, CEO von Gustavo Gusto, ist begeistert:"Ghostbusters" ist eine große Marke. Wir haben die Filme schon als Kinder zusammen geguckt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt mit unserer neuen New York Style Pizza dabei sein dürfen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser limitierten Sonderedition den Geschmack unserer Fans und erst recht den der "Ghostbusters"-Fans getroffen haben."New York Style PizzaWer hier an extra dicke American Style Pizzen denkt, liegt bei der neusten Gustavo Gusto-Pizza falsch. Wie frisch aus den Pizzaöfen in Little Italy verführt die "Ghostbusters" New York Style Pizza mit knusprig dünnem Boden, vollaromatischer Tomatensoße, laktosefreiem Mozzarella und Cheddar sowie würziger Peperoni Salami. So schmeckt Pizza im Big Apple.Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto, ergänzt:"Im neuen Kinofilm "Ghostbusters: Frozen Empire" wird die ganze Stadt eingefroren. Der Plot passt natürlich hervorragend zu unserer Tiefkühlpizza. Erst recht, wenn es eine New York Style Pizza ist. Dazu sind Kino und Pizza schon immer ein perfekter Fit und die Pizza ist so lecker, dass selbst der Geist nicht widerstehen kann, wie man auf der Verpackung sieht."Benjamin Bach, Managing Director Sony Pictures Entertainment GSA, findet:"Unsere Kooperation mit Gustavo Gusto bringt zwei leidenschaftliche Brands und ihre Fans zusammen. Exzellente Unterhaltung gepaart mit hervorragender Pizza und drumherum eine große Kampagne. Das stellt definitiv einen der bisherigen Höhepunkte unserer Zusammenarbeit dar - was will man mehr?"Jens Petri, Head of Brand Partnerships bei Sony Pictures Entertainment, fügt hinzu:"Die Verbindung von zwei so ikonischen Marken wie "Ghostbusters" und Gustavo Gusto hat uns viel Freude gemacht, was man dieser einzigartigen 360° Kampagne ansehen kann: Die Pizza selbst, die tollen, popkulturellen Spots und Clips sowie die Inszenierung im Handel ist pures Gute-Laune-Feeling und macht Lust, den Kinofilm zu sehen! Win-Win für alle Seiten!"Der Kinofilm: "Ghostbusters: Frozen Empire"In GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine Geisterarmee freisetzt, die die Stadt mit einem Todesschauer überzieht, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren. Ab 21. März 2024 exklusiv im Kino.Gil Kenan führte Regie und schrieb zusammen mit Jason Reitman auch das Drehbuch, basierend auf dem "Ghostbusters" Film von 1984, einem Film von Ivan Reitman, nach einem Drehbuch von Dan Aykroyd und Harold Ramis. Als Produzenten fungieren Ivan Reitman, Jason Reitman und Jason Blumenfeld. Executive Producers sind Dan Aykroyd, Gil Kenan, JoAnn Perritano, Amie Karp, Erica Mills und Eric Reich. Die Hauptrollen spielen Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O'Connor, Logan Kim, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Annie Potts.Gustavo Gusto ruft die "Ghostbusters"Mehr Informationen zum einmaligen Produkt-Launch der neuen "Ghostbusters" New York Style Pizza, zur Feier des Kinostarts von "Ghostbusters: Frozen Empire" am 21. März 2024, sowie zum authentischen Konzept von Gustavo Gusto rund um die Tiefkühlpizzen mit besonderen Zusammenstellungen aus wenigen Zutaten, beantworten die Macher der Pizza gerne in persönlichen Gesprächen.Begleitend zum Produktlaunch geistern wir mit einer breiten Kampagne durch Deutschland. Wir spuken im Kino, Online und auf Social Media, am Point of Sale in den Lebensmittelgeschäften, auf Events und mit Influencern.Auch sind Medienkooperationen derzeit noch möglich.Geister-sichere Links zur New York Style Pizza:https://gustavo-gusto.de/ghostbusters/ sowie Gustavo Gusto - Die neue Ghostbusters Pizza (youtube.com) (https://youtu.be/D8t4NUtV0vk)Die Gustavo-Gusto-TiefkühlpizzenGustavo Gusto ist erst 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel gestartet. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 - von Hand geformte - Tiefkühlpizzen her und beschäftigt rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Produktionsstandort in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen). Das Unternehmen wurde mehrfach für seine unternehmerischen Aktivitäten und Innovationen ausgezeichnet.Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 14 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Neun große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza mit ca. 30 cm Durchmesser und fünf etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.Über Gustavo GustoGustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Einzelhandel. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen auch in den Niederlanden und seit Oktober 2023 im Großhandel erhältlich.Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde Gustavo Gusto im Jahr 2022 u.a. zum dritten Mal in Folge als "Top-Marke des Jahres" und für "Höchste Kundentreue" ausgezeichnet. Erhielt den "Großen Preis des Mittelstandes", erreichte 2023 im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für "Höchste Wertschätzung von Verbrauchern" und 2023 zum dritten Mal den Preis "Bestseller des Jahres".Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, https://gustavo-gusto.de/ghostbusters/, Youtube https://youtu.be/D8t4NUtV0vk (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FD8t4NUtV0vk&data=05%7C02%7Cp.franzius%40gustavogusto.com%7Ce4cb586c363f4412dfd408dc48b0e779%7C95f43214ddeb424d9ab5659667d059c6%7C1%7C0%7C638465171977218241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fJ4nIUN1qbfvgnPvf8pL7dKDPy5XCo4ITS3oHRDIrn8%3D&reserved=0), bei Facebook und Instagram.Für den Gustavo Gusto Werbefilm zur Ghostbusters-Kooperation zeichnen sich verantwortlich:Kreation: Gustavo Gusto inhouse / CMO: Michael Götz / Creative Direction: Simon Jasper Philipp / Content & Media: Tom Nollau / Art Direction: Jan Berg, Hanna Muck / Text: Heiko Behnen, Jan Hoffmeister, Jan Krause / Presse / PR: Patricia Franzius / Production: Chuck Studios B.V., Amsterdam / Sound: German Wahnsinn, HamburgPressekontakt:Gustavo Gusto GmbH & Co. KGPressestellePatricia FranziusBöhmerwaldstraße 5582538 GeretsriedTelefon: +49 (0) 8171 90 83 830E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/5739778