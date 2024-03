Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Personalie

Pareto Securities: CEO Lutz Weiler übergibt Leitung bei Pareto Securities Deutschland an Christian Czaya (News mit Zusatzmaterial)



20.03.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pareto Securities: CEO Lutz Weiler übergibt Leitung bei Pareto Securities Deutschland an Christian Czaya Frankfurt, 20.03.2024. Pareto Securities, international tätige Investmentbank und langjähriger Partner des Mittelstands, kündigt den planmäßigen Führungswechsel bei Pareto Securities Deutschland an. Lutz Weiler (65), der Pareto Securities Deutschland seit 2018 als CEO leitet, wird zum 30. April 2024 auf eigenen Wunsch hin ausscheiden. Sein Nachfolger wird Christian Czaya (55), derzeitiger Head of Fixed Income Sales Germany bei Pareto Securities Deutschland. Christian Jomaas, CEO der Pareto Securities AS: "Lutz Weiler verfügt über eine beeindruckende, knapp 40 Jahre währende Karriere im Investmentbanking. Er gründete die equinet Bank und baute diese seit 1998 als CEO 20 Jahre erfolgreich auf. Nach dem Zusammenschluss von equinet mit Pareto Securities ist es ihm gemeinsam mit seinem Team gelungen, unsere Präsenz in Deutschland kontinuierlich zu stärken. Insbesondere der Nordic Bond ist mittlerweile als attraktive Finanzierungsoption sehr gut im deutschen Markt etabliert. Für seine außergewöhnliche Führung und seinen Beitrag zum Erfolg von Pareto Securities möchten wir Lutz Weiler danken. Mit Christian Czaya übernimmt nun ein Investmentbanking-Experte die Leitung, der bereits seit mehreren Jahren für Pareto Securities tätig ist." Christian Czaya ist ein erfahrener Finanzexperte mit umfangreicher Erfahrung im Investmentbanking und bei Pareto Securities. Seine berufliche Laufbahn startete er bei der Commerzbank, gefolgt von vielen Jahren im Sales bei Merrill Lynch, bevor er als Head of Sales erneut zur Commerzbank wechselte. Danach war er mehr als zehn Jahre für die IKB in der Funktion des Head of Sales tätig. Seit 2021 verantwortet Herr Czaya bei Pareto den Sales-Bereich für die deutsche Niederlassung. Seine umfassende Branchenkenntnis und Führungserfahrung machen ihn zum geeigneten Nachfolger für die Position des CEO von Pareto Securities Deutschland. Als Teil der norwegischen Pareto Gruppe bietet Pareto Securities Deutschland ein umfassendes Leistungsangebot an Finanzierungslösungen für den Mittelstand aus einer Hand, einschließlich Nordic Bonds, Equity, Projektfinanzierung und M&A-Beratung. Mit dem globalen Investorennetzwerk, das über 30 Jahre aufgebaut wurde und von zwölf Niederlassungen weltweit betreut wird, bietet Pareto Securities alternative Finanzierungslösungen und Investitionsmöglichkeiten im Rahmen von mehr als 250 Primärtransaktionen pro Jahr.

Über Pareto Securities Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen. Kontakt: Pressekontakt Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Claudius Krause Gräfstr. 97 Tel.: +49 (611) 20 58 55-0 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: pareto@cometis.de E-Mail: info@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Portraitfoto Lutz Weiler

Datei: Portraitfoto Christian Czaya





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.