FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat es am Mittwochmittag hauchdünn auf einen neuen Rekordstand geschafft. Der deutsche Leitindex überbot mit 18 044,49 Punkten den bisherigen Höchststand aus der Vorwoche um rund fünf Punkte. Sein Jahresgewinn beläuft sich auf fast acht Prozent.

Die Anleger warten in der Woche der Notenbanken gespannt auf die US-Leitzinsentscheidung am Abend. Dabei wird die Fed zwar voraussichtlich noch nichts an den Zinsen verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden./ag/jha/