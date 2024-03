© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Amazon will mit seiner ersten Frühjahrsverkaufsaktion den Konkurrenten einen Schritt voraus sein und den Umsatz im ersten Quartal steigern. Wie Analysten den Spring Sale einordnen. Es wird erwartet, dass der "Big Spring Sale", der am Mittwoch beginnt und bis zum 25. März läuft, "das Wachstum ankurbelt und die Wettbewerbsposition von Amazon verteidigt", schreiben die Analysten von JMP Securities in einer Mitteilung an ihre Kunden. Die Bank of America schätzt, dass der Umsatz in dem am 31. März endenden Quartal mit einem zusätzlichen Bruttowarenvolumen von ein bis zwei Milliarden US-Dollar etwas steigen könnte. Zev Fima, Analyst bei CNBCs Investing Club, meint, dass ein Verkaufsereignis für …