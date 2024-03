Erfurt (ots) -Das Ferien- und Osterangebot vom 25. März bis 5. April 2024 auf allen KiKA-Plattformen steckt voller Überraschungen: Von besonderen Premieren wie der Neuauflage "Grisu - Der kleine Drache" (ZDF), neuen Unterwasser-Abenteuern von "Tauch, Timmy, Tauch!" (KiKA) und dem Animationsfilm "Die Häschenschule 2" (NDR) bis hin zu Klassikern wie "Die Biene Maja" (ZDF) und "CHI RHO - Das Geheimnis" (KiKA) bietet KiKA ein abwechslungsreiches Angebot für die ganze Familie. Alle Film- und Serienhighlights sowie viele Extras gibt es auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App."Grisu - Der kleine Drache" (ZDF) kommt nach fast 50 Jahren mit neuen Geschichten zurück und will weiterhin nichts lieber, als Feuerwehrmann werden. Die neue 3D-CGI-Animationsserie zeigt KiKA ab Karfreitag, 29. März 2024 täglich um 18:35 Uhr, am 31. März 2024 gibt es ab 9:25 Uhr ein Serienspecial mit sieben Folgen. Alle 52 neuen Folgen können vorab ab 22. März 2024 auf allen KiKA-Digitalplattformen geschaut werden.In "Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau" (NDR) verbündet sich Hase Leo mit den Füchsen, um Ostern abzuschaffen. Ob es dem Meisterhasen Max gelingen wird, Ostern zu retten, zeigt KiKA am 29. März 2024 um 19:30 Uhr in der Animationspremiere.Neue Abenteuer mit U-Boot Timmy, das in "Tauch, Timmy, Tauch!" (KiKA) die Unterwasserwelt erforscht, gibt es in drei Specials in Spielfilmlänge: "Das magische Zepter" am 24. März 2024, "Das Tiefseeabenteuer" am 29. März 2024 und "Der kleine Alien Ugu" am 1. April 2024, jeweils um 9:25 Uhr.Reporterin Anna lernt bei einem Ausflug in Österreich Stefan und seine wilde Ziegenherde kennen. Kurzentschlossen nimmt sie einen Job als Hirtin an. KiKA zeigt die Premiere "Anna und die wilde Herde" (BR) vom 25. bis 29. März 2024 täglich um 9:00 Uhr.Im "KiKA-Baumhaus" (KiKA) zeigt Singa Gätgens vom 25. bis 29. März 2024 jeweils um 18:47 Uhr bei "MACH MiT! (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html)" eine ganz besondere Osterbastelei, die alle zu Hause nachmachen können. Dieses und weitere Beschäftigungsangebote für die Osterferien gibt es auf kika.de, kikaninchen.de sowie bei "KiKA für Eltern (https://www.kika.de/eltern/index.html)".Eine Übersicht mit allen Oster-Highlights und weiteren Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Registrierte Nutzer*innen finden dort Previews für "Grisu - Der kleine Drache" und "Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5739851