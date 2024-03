© Foto: Julia Cebella - dpa



BioNTech hat einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang im Jahr 2023 erfahren und will nun sein Onkologiegeschäft in den Fokus stellen. Der Plan bis 2030 kann sich sehen lassen.Das Mainzer Unternehmen meldete einen Umsatz von 3,819 Milliarden Euro, ein Rückgang um mehr als drei Viertel im Vergleich zu 2022, und einen Nettogewinn von 930,3 Millionen Euro, 90 Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2024 prognostiziert BioNTech einen Umsatz zwischen 2,5 und 3,1 Milliarden Euro - abhängig von regulatorischen Entwicklungen und der Nachfrage nach dem COVID-19-Impfstoff. Nach einem erwarteten Tiefpunkt im COVID-19-Impfstoffgeschäft plant BioNTech, im Jahr 2025 wieder Wachstum zu verzeichnen und in …