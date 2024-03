FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von Staatsanleihen aus Deutschland sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,18 Prozent auf 132,06 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel auf 2,42 Prozent.

In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Februar im Monatsvergleich stärker gefallen als erwartet. Sie gingen um 0,4 Prozent zum Vormonat zurück. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise erfassen den Preisdruck auf Herstellerebene, indem sie die Verkaufspreise der Produzenten abbilden. Die Entwicklung wirkt sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde hängt die weitere Geldpolitik von den Wirtschaftsdaten ab. Dies gelte auch für die Zeit, nachdem die straffe Geldpolitik erstmalig gelockert wurde, sagte sie in Frankfurt auf einer Notenbank-Konferenz. Sie wiederholte damit zuletzt gemachte Aussagen.

Der Markt wartet auf geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank, die am Abend anstehen. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. Anleger erwarten von US-Notenbankchef Jerome Powell aber Hinweise, wann die Fed mit Zinssenkungen beginnen könnte. Im Januar und Februar war die Inflation in den USA unerwartet hoch ausgefallen. Dies stehe "im Widerspruch zu der bislang avisierten Leitzinswende im Juni", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank./jsl/jkr/jha/