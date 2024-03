Paris und San Francisco, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Moon Surgicals Maestro mit eingebautem NVIDIA Holoscan bietet Chirurgen Autonomie in der ersten kommerziellen Anwendung.Moon Surgical gab heute bekannt, dass mehr als 200 Patienten erfolgreich mit dem von NVIDIA Holoscan unterstützten Maestro System behandelt wurden, das dem Chirurgen bei seinem ersten kommerziellen Einsatz bei verschiedenen chirurgischen Eingriffen Autonomie bietet.Das Maestro-System wird in der Laparoskopie eingesetzt, bei der Chirurgen durch kleine Schnitte mit einer internen Kamera und Instrumenten operieren. Das System wird von NVIDIA Holoscan angetrieben, einer leistungsstarken Edge-Computing-Plattform, die es ermöglicht, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Algorithmen in Echtzeit im Operationssaal einzusetzen, um sofortige Vorteile während der Operation zu erzielen.Ende 2021 erhielt Moon Surgical einen Platz im NVIDIA Inception Program, das darauf abzielt, das Wachstum von Start-ups zu beschleunigen, indem es Zugang zu fortschrittlichen technischen Ressourcen und bahnbrechenden Technologien bietet. Eine dieser Technologien war der NVIDIA Holoscan, NVIDIAs erste Plattform für die Medizintechnik, an deren Entwicklung das Team von Moon Surgical beteiligt war. Moon Surgical hat nun Holoscan in sein kommerzielles Maestro-System integriert, um seine erste auf Computer Vision basierende Funktion, den ScoPilot, zu ermöglichen.Der ScoPilot von Maestro bietet dem Chirurgen Autonomie, da er sich bei der Steuerung des Laparoskops normalerweise auf anderes Personal verlassen muss. Diese Aufgabe erfordert ständige Koordination und Antizipation. Chirurgen können mit ScoPilot das Laparoskop selbst steuern, ohne die Hände von den chirurgischen Instrumenten zu nehmen, die oft mit anderen wichtigen chirurgischen Aufgaben beschäftigt sind. Mehr als zehn Chirurgen haben das Maestro-System und den ScoPilot in zwei Krankenhäusern in Frankreich eingesetzt."Chirurgen sind erstaunt über die Leichtigkeit und Geschwindigkeit, die ScoPilot in den Operationssaal bringt", sagt Anne Osdoit, Geschäftsführer von Moon Surgical und Partner bei Sofinnova Partners. "Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Maestro bereit ist für weitere digitale Funktionen, die durch NVIDIA Holoscan ermöglicht werden, und transformative Erfahrungen für den Operationssaal liefern.""KI steht bei der nächsten Welle von MedTech-Innovatoren wie Moon Surgical, die innovative Lösungen für Chirurgen, Krankenschwestern und Patienten anbieten wollen, ganz oben auf der Agenda", sagte Kimberly Powell, Vizepräsidenting des Bereichs Healthcare bei NVIDIA. "Dieser Proof-of-Concept, bei dem eine KI-Anwendung auf dem NVIDIA Holoscan in Echtzeit während einer Maestro-Operation läuft, bestätigt das Prinzip unserer Plattform."Informationen zu Moon Surgical Moon Surgical, mit Sitz in Paris, Frankreich, und San Francisco, Kalifornien, baut den digitalisierten, effizienten und nachhaltigen OP der Zukunft. Die kombinierte Leistung des transformativen Maestro-Systems und des intelligenten Maestro-Betriebssystems ermöglicht es Gesundheitsteams, sichere Entscheidungen zu treffen und eine bessere chirurgische Versorgung für ihre Patienten zu gewährleisten. Das 2020 gegründete Unternehmen Moon Surgical ist stolz darauf, flexibel zu bleiben, Innovationen in den Vordergrund zu stellen und unter seinen multikulturellen Teammitgliedern eine Kultur der Inklusion, Kreativität und Zusammenarbeit aufzubauen.Moon Surgical. Die Kunst der Chirurgie inspirieren und erneuern.Besuchen Sie uns unter www.moonsurgical.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2255002/Moon_Surgical_Noir_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-durch-nvidia-holoscan-unterstutzten-maestro-system-von-moon-surgical-ebnet-mit-uber-200-behandelten-patienten-den-weg-zur-laparoskopie-der-nachsten-generation-302094563.htmlPressekontakt:Anfragen von Investoren und Medienvertretern richten Sie bitte per E-Mail an info@moonsurgical.com.Original-Content von: Moon Surgical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173908/5739869