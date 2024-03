Bonn (ots) -Unter dem Motto "Generation Z(ukunft): Gemeinsam. Verschieden. Gut." stellt die kommende Woche für das Leben die Lebenswirklichkeiten Jugendlicher und junger Erwachsener mit Behinderungen in den Mittelpunkt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat dazu heute (20. März 2024) in Verbindung mit dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland eine digitale Themenbroschüre veröffentlicht. Sie führt mit Fachbeiträgen, Interviews und interaktiven Möglichkeiten in das Motto der Woche für das Leben ein.In der digitalen Broschüre, die zusätzlich als barrierefreies PDF verfügbar ist, erzählt beispielsweise der Vorsitzende des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, Wolfgang Tyrychter, von den Wünschen und Hoffnungen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und beschreibt Lösungen, mit denen Hürden auf dem Weg zur Inklusion abgebaut werden können. Sebastian Müller von der Katholischen Jugendfürsorge Regensburg gibt Einblicke, wie Leichte Sprache dazu beitragen kann, Menschen mit Behinderungen eine bessere Teilhabe zu ermöglichen. Außerdem berichten Teilnehmende eines Exerzitienprojekts für Jugendliche mit und ohne Behinderungen in einem Videointerview von ihren Erlebnissen und ihren daraus gewonnenen Erkenntnissen für eine inklusive Zukunft.Im Vorwort zur Broschüre bekräftigen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs: "Der Mensch als Ebenbild Gottes und eine Kirche, die alle Glieder umfasst, die sich in dem einen Leib Christi vereinen, bilden die Grundlage unseres Glaubens. So ist es unsere Aufgabe, jedem und jeder eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und wenn die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche junger Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft nicht gesehen und berücksichtigt werden, ist es an uns, diese sichtbar zu machen und mit all unserer Kraft für weniger Barrieren zu sorgen."Die ökumenische Woche für das Leben findet vom 13. bis 20. April 2024 statt und beginnt mit einer Auftaktveranstaltung am 13. April 2024 im Sankt Vincenzstift (Aulhausen) in Rüdesheim am Rhein. Die katholische Einrichtung bietet Menschen mit Behinderungen unter anderem verschiedene Wohnformen, Schulen, Werkstätten und vieles mehr. In der Marien Kirche des Sankt Vincenzstifts, die bekannt ist für ihre inklusive Kunst, werden Bischof Bätzing und Bischöfin Fehrs einen ökumenischen Gottesdienst feiern. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wird es im Anschluss ein Begegnungsfest auf dem Gelände des Stifts geben.Hinweise:Über die Internetseite www.woche-fuer-das-leben.de können Informationen und Materialien zur Woche für das Leben kostenfrei bestellt werden. Verfügbar sind dort die digitale Broschüre sowie ein barrierefreies PDF, ein Motivplakat in DIN A3 sowie verschiedene Sharepics, die für die Bewerbung der Veranstaltung in den verschiedenen sozialen Medien verwendet werden können. Alle Materialien stehen zum Herunterladen bereit. Eine Presseeinladung zur Medienakkreditierung für die Eröffnung am 13. April 2024 folgt unmittelbar nach Ostern.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5739910