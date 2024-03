Bad Wimpfen (ots) -



Die Tagescreme "Cien Reichhaltige Pflege" überzeugt in der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest. Mit ihrer hohen Qualität zu einem besonders niedrigen Preis von nur 1,65 Euro für 50 Milliliter ist sie in dem Test von 14 Tagescremes für trockene Haut das günstigste Produkt.



Zwei Wochen lang hatten insgesamt 22 Teilnehmerinnen im Alter von 20 bis 70 Jahren verschiedene Tagescremes getestet. Das Ergebnis zeigt, dass die günstige Tagescreme von Cien qualitativ besser abschneidet als deutlich höherpreisige Vergleichsprodukte. In den Bereichen Feuchtigkeitsanreicherung, Anwendung und Hautgefühl, Verpackung, Deklaration und Werbeaussagen sowie mikrobiologische Qualität wurde sie mit dem Gesamturteil "gut" bewertet. Sie versorgt die Haut den ganzen Tag über mit Feuchtigkeit.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier. (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate)



Pressekontakt:



Pressestelle Lidl in Deutschland

07063/931 60 90 · presse@lidl.de



Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5739909

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken