Sysdig, der führende Anbieter von Cloud Security powered by Runtime Insights, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen der Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" für Cloud Security Posture Management (CSPM) Tools als "Strong Performer" ausgezeichnet wurde einer von nur zwei Anbietern, die diese Anerkennung erhielten. Sysdig ist die einzige Cloud-Sicherheitsplattform, die in dem Bericht, der direkt aus verifiziertem Kundenfeedback abgeleitet wurde und die bis zum 30. November 2023 eingegangenen Rezensionen und Bewertungen zusammenfasst, die maximale Anzahl von fünf Sternen erhielt.

Sysdig erhielt nicht nur die höchste Gesamtbewertung, sondern auch Bestnoten in jeder Kategorie:

Produktfähigkeiten : 4,9/5

: 4,9/5 Verkaufserfahrung : 4,9/5

: 4,9/5 Einsatzerfahrung : 4,9/5

: 4,9/5 Support-Erfahrung: 5/5

Da sich die Cloud-Landschaft ständig weiterentwickelt, steht Sysdig an der Spitze der Cloud-Sicherheitsinnovation und bietet aktive Cloud-Risikopriorisierung, Schwachstellenmanagement und Compliance-Lösungen, die über die traditionellen statischen Prüfungen hinausgehen. Das Engagement des Unternehmens für umfassende Transparenz und robuste Sicherheitsmaßnahmen hat bei seinen Nutzern große Anerkennung gefunden, wie die hervorragenden Bewertungen im Gartner-Bericht "Voice of the Customer" belegen.

"Unsere Kunden verlangen und verdienen hervorragende Leistungen, und wir sind begeistert, dass wir im Gartner Voice of the Customer Bericht so viel Lob erhalten haben. Wir glauben, dass eine Bewertung von 5 von 5 unser Engagement für CISOs und Vorstände unterstreicht, ihre Cloud-Umgebung sicher zu halten", sagte Knox Anderson, SVP of Product Management bei Sysdig. "Die Branche kennt Sysdig als führenden Anbieter von CNAPP, und jetzt können sie sich sicher sein, wie sehr unsere Kunden unsere CSPM-Lösung lieben."

Lesen Sie den vollständigen "Voice of the Customer" Bericht für Cloud Security Posture Management Tools.

Sysdig-Kunden loben die von Runtime Insights gesteuerte Produktivität

Die Cloud ist eine dynamische Umgebung, in der jederzeit neue Risiken und Bedrohungen auftreten können. Die meisten CSPM-Lösungen führen regelmäßige Scans durch, die nur statische Risiken aufzeigen und Lücken für Angreifer offen lassen, die diese ausnutzen können. Sysdig versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Sicherheitslage in der Cloud durch einheitliche Erkenntnisse mit aktiver Risikopriorisierung, agentenlosem Scannen, Angriffspfadanalyse, Inventarisierung und Echtzeit-Überprüfung der Sicherheitslage zu stärken. Sysdig bietet mithilfe von Laufzeiteinblicken einen unvergleichlichen Einblick in aktive Cloud-Risiken, wie Konfigurationsänderungen in Echtzeit, verdächtige Benutzeraktivitäten, genutzte Berechtigungen und Pakete sowie Bedrohungen durch Workloads.

Durch die Priorisierung aktiver Cloud-Risiken können Sicherheitsteams produktiver arbeiten, indem sie die Alarmmüdigkeit reduzieren und sich auf die unmittelbarsten aktiven Bedrohungen in ihrer Cloud-Umgebung konzentrieren. Im Wesentlichen stärkt Sysdig die Ansätze von Unternehmen für das Cloud-Sicherheitsmanagement, von der Risikopriorisierung und dem Schwachstellenmanagement bis hin zur proaktiven Erkennung von Bedrohungen und der Einhaltung von Vorschriften, so dass sie sicher sein können, dass ihre Ressourcen geschützt sind, wenn Cloud-Angriffe innerhalb von Minuten erfolgen können.

Das Feedback der Kunden hob Sysdigs einzigartigen Ansatz für CSPM hervor. Die Nutzer lobten die Plattform für ihre umfassenden Cloud-nativen Sicherheitsfunktionen und ihre Fähigkeit, die Reaktionszeiten auf Vorfälle zu verbessern. Aber CSPM ist nur ein Teil der Sysdig Cloud-native Application Protection Platform (CNAPP), die CSPM mit dem Schutz von Cloud-Workloads, der Verwaltung von Cloud-Infrastrukturen und der Erkennung und Reaktion in einer einzigen Sicherheitsplattform kombiniert, um Kunden eine durchgängige Abdeckung zu bieten, von der Prävention bis zur Verteidigung. Mit Sysdig können Unternehmen Sicherheitsprobleme schnell beheben, die betriebliche Effizienz in Multi-Cloud-Umgebungen steigern und den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung schützen.

Was unsere Kunden in den Gartner Peer Insights sagen

"Ich bin wirklich beeindruckt von dem Niveau der Echtzeit-Sicherheitsüberprüfungen, die [Sysdig] für unsere Cloud-Infrastruktur bietet. Die Lösung hat sich als unschätzbarer Vorteil bei der Gewährleistung der Sicherheit unserer Cloud-nativen Anwendungen und Daten erwiesen." [Lesen Sie die vollständige Bewertung hier]

- Director of Strategic Initiatives; Softwareunternehmen

"Sysdig CSPM bietet unübertroffene Einblicke und verstärkte Sicherheit für Cloud-native Infrastrukturen mit modernster Technologie. Powered by Falco bietet es umfassende Transparenz und ermöglicht es Unternehmen, Cloud-Assets effizient zu überwachen und zu schützen…" [Lesen Sie die vollständige Bewertung hier]

- VP, IT Security and Risk Management; Finanzunternehmen

"Unsere Entscheidung für Sysdig CSPM wurde durch die wachsende Komplexität unserer Cloud-Umgebung vorangetrieben. Da unsere Präsenz schnell wuchs, wurden robuste Sicherheit und Compliance unabdingbar. Wir benötigten eine einheitliche Lösung, die Risiken sowohl bei AWS als auch bei GCP überwachen, erkennen und verwalten kann." [Lesen Sie die vollständige Bewertung hier]

- Director of Strategic Initiatives; Softwareunternehmen

"Seit der Implementierung von Sysdig CSPM hat sich unsere Reaktionszeit auf Vorfälle drastisch verbessert, so dass wir Sicherheitsprobleme umgehend entschärfen können." [Lesen Sie die vollständige Bewertung hier]

- Information Security Officer; IT-Dienstleistungsunternehmen

Die Peer Insights von Gartner geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und beide werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines größeren Forschungsdokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Dokument von Gartner finden Sie hier

