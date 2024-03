New York - Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank haben sich die Anleger am Mittwoch nur zögerlich aufs Börsenparkett gewagt und zunächst nur für wenig Bewegung gesorgt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 39'083,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,08 Prozent auf 5174,39 Zähler nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,08 Prozent auf 18 017,25 Punkte abwärts. Am Markt wird ...

