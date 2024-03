Bitcoin: Schickt der Fed Zinsentscheid den Kurs heute erneut auf Talfahrt?

Der Kryptomarkt zeigt sich wieder von seiner volatilen Seite. Nachdem es in den letzten Monaten steil bergauf gegangen ist, ist es inzwischen zu einer Korrektur gekommen. Der Bitcoin-Kurs hat in der letzten Woche um rund 13.000 Dollar oder fast 20 % eingebüßt und der heutige Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve könnte die Euphorie der Anleger einmal mehr dämpfen. Nach dem Anstieg der letzten Monate gibt es auch noch genug Spielraum für eine weitere Korrektur. Einige Analysten sprechen von einem Rücksetzer bis auf 50.000 Dollar, während andere davon ausgehen, dass es ab 60.000 Dollar schon wieder bergauf gehen könnte.

Zinspause erwartet

Für heute haben Marktteilnehmer noch keine große Hoffnung auf Zinssenkungen. Erwartet wird, dass das Zinsniveau unverändert hoch bleibt. Wichtiger wird eher sein, was der Fed-Vorsitzende Jerome Powell über die zukünftige Vorgehensweise zu sagen hat. Oft reicht ein Satz von Powell aus, um die Märkte auf Talfahrt zu schicken. Auch wenn Ökonomen davon überzeugt sind, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu mehreren Zinssenkungen kommen wird, kann der Bitcoin-Kurs kurzfristig nachgeben, wenn Powell die Euphorie der Anleger bremst.

(Zinsentwicklung in den USA seit dem Jahr 2000 - Quelle: Leitzinsen.info)

Einige Investoren setzen den Handel in den Tagen vor dem Zinsentscheid der Fed auch aus, um der erhöhten Volatilität in dieser Zeit zu entgehen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass ich viele nach dem FOMC-Meeting entsprechend positionieren, sodass im Anschluss mit erhöhter Aktivität zu rechnen ist.

Nur noch für kurze Zeit erhältlich: Jetzt Green Bitcoin im Presale kaufen.

Keine langfristigen Auswirkungen

Natürlich könnte das FOMC-Meeting sich theoretisch auch bullish auf die Märkte auswirken, die Aufgabe von Powell ist es aber, die Hoffnung der Anleger eher zu dämpfen, um die Rallye an den Börsen nicht noch weiter zu befeuern und die Inflation dem Zielwert von 2 % näher zu bringen. So oder so dürften die Auswirkungen des heutigen Zinsentscheids nur in den Stunden danach am Markt spürbar sein und im Anschluss schnell wieder Normalität einkehren.

Langfristig erwartet die Mehrheit der Experten, dass die Rallye am Kryptomarkt weitergeht. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Spot Bitcoin ETFs in den USA, die in den letzten zwei Monaten seit der Zulassung Milliarden von Dollar in den Markt gespült haben und das bevorstehende Bitcoin Halving.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Das Halving findet in etwa alle vier Jahre statt und bisher ist es in den anderthalb Jahren danach immer zu einer Rallye gekommen, bei der das vorige Allzeithoch um ein Vielfaches übertroffen wurde. Auch diesmal wird in bullishen Schätzungen von Bitcoin-Kurszielen von bis zu 500.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres gesprochen. Bis dahin wird es aber noch einige Korrekturen geben, die auch heftiger ausfallen können als die aktuelle.

Ein Möglichkeit, der von Investoren gerne genutzt wird, um der Volatilität ausgewichen, sind ICOs (Initial Coin Offerings), wobei neue Kryptowährungen noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis gekauft werden können und daher noch nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage unterliegen. Zu einem so frühen Zeitpunkt in eine neue Kryptowährung zu investieren, kann sich als äußerst gewinnbringend erweisen, wenn der Coin im Anschluss erfolgreich ist. Eine Kursexplosion von weit mehr als 1.000 % erwarten Analysten auch beim neuen Green Bitcoin ($GBTC).

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Green Bitcoin ICO endet bald

Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, aber schon fast ausverkauft ist, sodass Anleger nicht mehr lange Zeit haben, um sich noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu beteiligen. Während des Vorverkaufs haben frühe Käufer noch den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Handelsstart noch mehrfach angehoben wird, wodurch sich bereits ein Buchgewinn bis zum Launch ergibt. Aufgrund der Tatsache, dass Investoren schon vor dem Launch $GBTC-Token im Wert von fast 7 Millionen Dollar innerhalb kürzester Zeit gekauft haben, erwarten Analysten, dass der Kurs nach dem Handelsstart schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

(Green Bitcoin ICO - Quelle: Green Bitcoin)

$GBTC basiert auf der Ethereum Blockchain, womit Green Bitcoin das Beste aus beiden Welten vereint und sowohl von der Bekanntheit von Bitcoin als auch von den grenzenlosen Möglichkeiten von Ethereum profitiert. Eine integrierte Staking-Funktion bringt denjenigen, die ihre Token staken, eine überdurchschnittlich hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token, wobei die APY (jährliche Rendite) davon abhängt, wie viele Käufer sich am Staking Pool beteiligen. Das bedeutet, dass vor allem diejenigen, die ihre Token früh staken, eine hohe Rendite erzielen können.

Aktuell liegt die APY noch bei 89 % und auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking beteiligen, bleibt die Staking-Rendite höher als bei vielen anderen Coins. Das hat dazu geführt, dass sich die Mehrheit der Käufer dazu entschieden hat, die Token zu staken, wodurch das Angebot frei handelbarer Token beim Handelsstart begrenzt ist, sodass eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.