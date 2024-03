DJ MÄRKTE USA/Keine klare Tendenz vor US-Zinsentscheid

NEW YORK (Dow Jones)--Vor den mit Spannung erwarteten Ausführungen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank am Abend sind die US-Börsen ohne klare Richtung in den Mittwoch gestartet. Der Dow-Jones-Index reduziert sich um 0,2 Prozent auf 39.020 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich kaum verändert und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,2 Prozent nach oben. Am Anleihemarkt bewegen sich die Kurse ebenfalls kaum. Neue US-Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda.

Der Markt geht fest davon aus, dass die Fed das aktuelle Zinsniveau von 5,25 bis 5,50 Prozent bestätigen wird. Folglich konzentrieren sich Anleger darauf, was sie zur konjunkturellen Lage sagen wird und ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Ansichten über den Zeitpunkt von Zinssenkungen geändert haben. Im Dezember avisierten die meisten von ihnen drei Zinssenkungen für dieses Jahr, sofern die Inflation weiter Fortschritte in Richtung des Ziels von 2 Prozent macht. Die Frage ist nun, ob nun mehr Notenbanker nur noch zwei Zinssenkungen in Betracht ziehen. In der Vorwoche hatten die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung im Juni einen weiteren Dämpfer erlitten, nachdem neue Inflationsdaten einen leichten Anstieg gezeigt hatten.

Nvidia und Intel im Fokus

Unternehmensnachrichten gibt es vor allem aus dem Technologiesektor. Der Chipdesigner Nvidia erwägt laut Medienberichten den Bezug neuester Halbleiter von Samsung Electronics. Die Nvidia-Aktie fällt um 0,4 Prozent. Samsung hatten in Seoul mit einem Plus von knapp 6 Prozent geschlossen.

Um 1,0 Prozent nach oben geht es für die Intel-Aktie. Der Halbleiterriese erhält von der US-Regierung finanzielle Förderungen von bis zu 8,5 Milliarden Dollar für die Erweiterung und den Bau neuer Chipfabriken in vier Bundesstaaten.

Apple geben dagegen um 0,4 Prozent nach. Der Konzern will in seinen Bemühungen um KI-Anwendungen möglicherweise auf externe Anbieter zurückgreifen. Apple habe mit Google und anderen Anbietern von KI-Software darüber verhandelt, deren Technologie beim iPhone zu nutzen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Es habe dabei auch Gespräche mit Startups wie Cohere und OpenAI gegeben. Zu Beginn der Woche hatte Bloomberg über Gespräche mit Google und OpenAI berichtet, worauf insbesondere der Kurs der Google-Mutter Alphabet positiv reagiert hatte. Aktuell gewinnt er 0,3 Prozent.

Die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq fällt um 2,7 Prozent. Hier belastet, dass ein Staatsfonds aus Dubai, größter Nasdaq-Einzelaktionär, den Verkauf eines Drittels seiner Anteile plant. Boeing zeigen sich um 1,7 Prozent erholt. Dass laut Medienberichten behördliche Kontrollen und die langsamere Produktion der Maschinen vom Typ 737 MAX den Cashflow beeinträchtigen werden, belastet nicht.

Für Chipotle Mexican Grill geht es um 6,2 Prozent nach oben. Die Restaurantkette plant einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 50.

Dollar legt vor Fed-Entscheid deutlich zu

Der Dollar zieht deutlicher an, für den Dollarindex geht es um 0,5 Prozent nach oben. Anleger setzten offenbar darauf, dass die US-Notenbank für dieses Jahr nur zwei statt drei Zinssenkungen in Aussicht stellen werde, meint Derek Halpenny, Analyst bei MUFG. Sollte sie jedoch neben den Prognosen nicht auch den Tonfall ihrer Äußerungen merklich ändern, dürfte der Dollar schnell wieder zurückfallen, prognostiziert der Analyst.

Die Ölpreise geben dagegen nach um bis zu 1,5 Prozent. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Dazu komme der starke Dollar als Belastungsfaktor.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.019,52 -0,2% -91,24 +3,5% S&P-500 5.177,85 -0,0% -0,66 +8,6% Nasdaq-Comp. 16.200,04 +0,2% 33,25 +7,9% Nasdaq-100 18.077,17 +0,2% 44,97 +7,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +0,2 4,69 27,0 5 Jahre 4,30 +0,2 4,30 30,1 7 Jahre 4,31 +0,3 4,31 34,3 10 Jahre 4,29 -0,1 4,29 41,3 30 Jahre 4,44 -0,3 4,44 47,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0840 -0,2% 1,0868 1,0855 -1,9% EUR/JPY 164,52 +0,4% 164,68 163,68 +5,7% EUR/CHF 0,9659 +0,1% 0,9663 0,9645 +4,1% EUR/GBP 0,8541 -0,0% 0,8547 0,8540 -1,5% USD/JPY 151,77 +0,6% 151,52 150,78 +7,7% GBP/USD 1,2692 -0,2% 1,2716 1,2710 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2151 +0,0% 7,2123 7,2138 +1,3% Bitcoin BTC/USD 63.116,63 +1,0% 61.861,92 64.150,25 +44,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,18 83,47 -1,5% -1,29 +13,5% Brent/ICE 86,29 87,38 -1,2% -1,09 +12,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,41 29,15 -2,5% -0,74 -9,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.152,39 2.158,71 -0,3% -6,32 +4,4% Silber (Spot) 24,89 24,93 -0,2% -0,04 +4,7% Platin (Spot) 897,94 896,06 +0,2% +1,88 -9,5% Kupfer-Future 4,05 4,07 -0,5% -0,02 +3,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 10:02 ET (14:02 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.