An der Börse findet der Dow Jones zur Stunde keine klare Richtung. Das Börsenbarometer verliert 9 Punkte. Die privaten und institutionellen Investoren am Aktienmarkt in den USA sind gegenwärtig weder pessimistisch noch optimistisch gestimmt.: Für den Dow: /dow-aktie Jones steht ein Minus von nur 0,02 Prozent auf der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...