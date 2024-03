DJ Irischer Regierungschef Varadkar kündigt Rücktritt an

Von David Luhnow und Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Der irische Premierminister Leo Varadkar hat seinen Rücktritt erklärt. Er sagte, er sei nicht mehr die beste Person für das Amt und ebnete den Weg für einen neuen Regierungschef. "Meine Gründe für den Rücktritt sind sowohl persönlicher als auch politischer Natur", sagte Varadkar auf einer Pressekonferenz. "Ich glaube, dass diese Regierung wiedergewählt werden kann und dass meine Partei an Sitzen gewinnen kann. Aber nach einer sorgfältigen Konsolidierung und Gewissensprüfung glaube ich, dass ein neuer Taoiseach und ein neuer Regierungschef besser in der Lage sein werden, dies zu tun", fügte er hinzu und verwendete dabei das irische Wort für Premierminister.

Varadkars überraschende Entscheidung kam zu einem Zeitpunkt, da die Fine Gael in den Umfragen schwächelt und es unwahrscheinlich ist, dass sie bei den für nächstes Jahr erwarteten Wahlen für eine vierte Amtszeit in Folge gewählt wird. Es sei ihm in letzter Zeit schwergefallen, den Kontakt zu den irischen Wählern herzustellen, sagte Theresa Reidy, Politikprofessorin am University College Cork. "Es fehlte ihm der Funke und die Dynamik, die ihn auszeichneten", sagte sie.

Varadkar wurde Irlands jüngster und erster offen schwuler Regierungschef, als er 2017 Premierminister wurde. Bei den Wahlen im Jahr 2020 landete seine zentristische Partei auf dem dritten Platz, ging aber eine Koalition mit der Partei Fianna Fáil ein. Deren Vorsitzender Micheál Martin regierte die ersten beiden Jahre mit Varadkar als seinem Stellvertreter, und 2022 tauschten die beiden ihre Rollen.

Vor den nächsten Wahlen liegt die linksnationalistische Sinn Féin, die in ihrer modernen Form noch nie an der Macht war, in den Umfragen derzeit mit rund 30 Prozent an der Spitze. Fine Gael und Fianna Fáil, die die irische Politik seit Generationen dominieren, liegen in den Umfragen bei unter 20 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.