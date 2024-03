DJ MÄRKTE EUROPA/Stillstand vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert zeigen sich die europäischen Börsen am Mittwochnachmittag. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 18.006 Punkte, bei 18.044 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent niedriger bei 4.997 Punkten. Belastet wird der gesamteuropäische Index von Kering, deren Kurseinbruch um 13,5 Prozent auch andere Branchentitel aus dem Sektor der Luxusgüterhersteller mit nach unten zieht. In Paris fällt der CAC-40 um 0,5 Prozent. Daneben wartet der Markt auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Abend. Bis dahin könnte die jüngste Seitwärtstendenz den sechsten Tag in Folge andauern.

Erwartet wird zwar, dass die Notenbank den Leitzins noch nicht antastet. Die Frage ist aber, ob die zuletzt relativ hohen Inflationsdaten den Zinsausblick verändern. Zuletzt hatte die US-Notenbank drei Zinssenkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt, der Markt hofft auf eine erste Zinssenkung im Juni. "Ein späterer Beginn des Lockerungszyklus als erwartet wäre eine Enttäuschung für die Märkte", sagt Jason Celente, Portfoliomanager bei Insight Investment.

Gucci bleibt Sorgenkind bei Kering

Der französische Luxusgüterkonzern Kering hat vor einem Umsatzrückgang um rund 10 Prozent im ersten Quartal gewarnt. Grund ist das wohlbekannte Sorgenkind Gucci, hier rechnet Kering mit einem Minus von fast 20 Prozent im Jahresvergleich. Vor allem in der Asien-Pazifik-Region laufe das Geschäft schwach.

Der Stoxx-Index der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs gibt 1,5 Prozent ab. Im Sog von Kering rutschen Burberry um 3,5 Prozent, LVMH um 1,7 Prozent, Christian Dior um 2,3 Prozent und Hugo Boss um 0,5 Prozent ab.

Im DAX fallen Rheinmetall um 2,4 Prozent. Gedrückt wird die Stimmung durch so genannte Insiderverkäufe von CEO Armin Papperger. "Da könnten einige Anleger draufspringen", sagt ein Händler. Auf der anderen Seite steigen BASF um 2,6 Prozent auf 51,91 Euro. Berenberg hat die Aktien auf die Kaufliste genommen mit einem Kursziel von 58 Euro. Deutz erholen sich mit positiven Analystenstimmen nach den Verlusten vom Vortag und gewinnen 8,3 Prozent.

Nach endgültigen Zahlen geben PVA um 4,9 Prozent nach. Diese enthalten lauft Jefferies keine Überraschungen, genauso wenig wie der Ausblick auf das laufende Jahr. Möglicherweise stören sich einige Anleger an dem leicht unter dem Vorjahr liegenden Auftragseingang von 222 Millionen Euro. Wie die Analysten anmerken, ist das aber vor allem auf kürzere Vorlaufzeiten wegen eines veränderten Auftagsmix zurückzuführen.

Lonza kauft Werk von Roche

Die Aktie von Lonza steigt um 6,4 Prozent, nachdem der schweizerische Produzent von Pharma-, Biotechnologie- und Ernährungsprodukten den Kauf eines Werks von Roche (+0,6%) in den USA bekanntgegeben hat. Lonza will sich damit im Segment Biotechnologie verstärken. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wird die Übernahme auch das Umsatzwachstum beschleunigen, so dass die Ziele für die Jahre 2024 bis 2028 angehoben würden.

Douglas hat gute Chancen auf einen Eintritt in den SDAX im Juni. Für den MDAX müsste der Kurs deutlich zulegen, dazu reicht die Freefloat-Kapitalisierung von voraussichtlich knapp 890 Millionen Euro noch nicht. CVC wird nach dem IPO rund 54,4 Prozent der Aktien halten, die Familie Kreke rund 10,2 Prozent. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 26 Euro platziert und damit am unteren Rand der Preisspanne. Die Erstnotiz ist für Donnerstag geplant.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.996,63 -0,2% -11,29 +10,5% Stoxx-50 4.371,22 -0,1% -6,29 +6,8% DAX 18.005,58 +0,1% 18,09 +7,5% MDAX 26.260,70 +0,1% 14,81 -3,2% TecDAX 3.367,30 -0,7% -23,88 +0,9% SDAX 13.860,61 +0,0% 3,84 -0,7% FTSE 7.737,81 -0,0% -0,49 +0,1% CAC 8.153,32 -0,6% -47,72 +8,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,02 -0,14 US-Zehnjahresrendite 4,29 -0,00 +0,41 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0849 -0,2% 1,0868 1,0855 -1,8% EUR/JPY 164,56 +0,4% 164,68 163,68 +5,8% EUR/CHF 0,9662 +0,1% 0,9663 0,9645 +4,1% EUR/GBP 0,8537 -0,0% 0,8547 0,8540 -1,6% USD/JPY 151,68 +0,6% 151,52 150,78 +7,7% GBP/USD 1,2708 -0,1% 1,2716 1,2710 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2150 +0,0% 7,2123 7,2138 +1,3% Bitcoin BTC/USD 64.043,73 +2,5% 61.861,92 64.150,25 +47,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,62 83,47 -2,2% -1,85 +12,8% Brent/ICE 86,31 87,38 -1,2% -1,07 +12,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,495 29,15 -2,2% -0,65 -9,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.157,86 2.158,71 -0,0% -0,85 +4,6% Silber (Spot) 24,89 24,93 -0,1% -0,03 +4,7% Platin (Spot) 898,10 896,06 +0,2% +2,04 -9,5% Kupfer-Future 4,06 4,07 -0,3% -0,01 +3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

