Glück hat viel mit der Mentalität zu tun. Bevor der "deutsche Michel" sich über das halb volle Glas freut, beklagt er das halb leere. Nun sollte man den "Weltglücksbericht", in dem die Deutschen erstmals aus den Top-20 gerutscht sind, aber nicht überbewerten. (...) Zunehmend bekommen die Menschen die Dauerkrise am eigenen Leib zu spüren, zu der auch der Wohnungsmangel gehört. Viele Träume vom Eigenheim sind geplatzt, der Umzug in eine größere Wohnung scheitert oft an hohen Mieten. Kein Wunder also, dass die Geburtenraten eingebrochen sind. Krieg und Klima, Rezession und Bildungsmisere: Es gibt etliche Faktoren, die Paare derzeit davon abhalten, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. (...) Bei der Vereinbarung von Familie und Beruf klaffen Wunsch und Wirklichkeit weiter auseinander. Es müsste sich einiges tun in Deutschland, damit sich die Stimmung wieder aufhellt. Vom Unterhaken zu reden, reicht nicht.



