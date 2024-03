© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Der neue Star im S&P 500 nutzt die Kursrallye der vergangenen Monate und will sich frisches Kapital besorgen. Das schickt die Titel auf Talfahrt. Ein Analyst sieht eine Kaufgelegenheit und schraubt das Kursziel hoch.Super Micro hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen zwei Millionen Aktien zu einem Preis von 875 US-Dollar pro Aktie verkaufen würde, was leicht unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 910,97 US-Dollar liegt. Die Aktien notieren am Mittwoch um fast drei Prozent tiefer und wurden etwas über dem Angebotspreis gehandelt. Bei einem Preis von 875 US-Dollar pro Aktie würde das Unternehmen nach Angaben von Bloomberg bis zu 1,75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Es war bereits der zweite …