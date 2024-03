NIQ, das weltweit führende Consumer Intelligence-Unternehmen, gab heute bekannt, dass R. Dane (Dane) Mauldin zum 18. März 2024 als Chief Transformation Officer in das Unternehmen eingetreten ist.

Mauldin besitzt vielfältige Qualifikationen, u.a. in den Bereichen operatives Geschäft, Strategie, Sales Enablement, Produktentwicklung, Analytik, Kunden-Service und Compliance. Er kommt von TransUnion zu NIQ, wo er als EVP und Chief Operations Officer, und zuvor als EVP und Chief Product Officer, tätig gewesen war. Er ist dem Chief Operating Officer, Tracey Massey, unterstellt und Teil des Vorstands des Unternehmens.

Curtis Miller, der diese Aufgabe zuvor erfüllt hatte, wurde zum Chief Strategy Officer ernannt und ist für Strategie und Unternehmensentwicklung verantwortlich.

"Dane wird unsere Markteinführungsstrategie- und Sales Enablement-Teams leiten, um unseren eingeschlagenen Weg, unsere Einzelhändler- und Herstellerkunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen, fortzuführen. Im Rahmen unseres Versprechens, den Full View bereitzustellen, werden wir weiterhin sowohl in Mitarbeiter als auch in Innovationen investieren, um unser Ziel, 'der Welt zu zeigen, was die Menschen wollen', zu erreichen und unseren Kunden zu Wachstum zu verhelfen", so Tracey Massey.

"Mit einem starken Fokus auf den Kunden und tiefgreifenden Kenntnissen bei der Anwendung von Daten und Analysen für die Lösung von geschäftlichen Problemen bringt Dane ganz spezifische Qualifikationen mit, die die Fähigkeiten unseres Leitungsteams ergänzen und uns dabei helfen werden, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Wir freuen uns, ihn bei uns zu haben", ergänzte Massey.

"Ich freue mich sehr, zu diesem Zeitpunkt zu NIQ zu stoßen. Ich hatte die Gelegenheit, viele der Führungskräfte von NIQ kennen zu lernen und ich bin sehr beeindruckt von ihren Führungsqualitäten, ihrem Bestreben, den Kunden in das Zentrum ihres Handeln zu stellen und ihrer inklusiven und kollaborativen Firmenkultur", sagte Mauldin.

"Angesichts seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmen bin ich sehr froh, Dane bei NIQ willkommen heißen zu dürfen. Wir haben bisher große Fortschritte bei unserer Transformation erzielt und viel Arbeit in die Integration von GfK und NIQ investiert. Dane hat die idealen Fähigkeiten, uns dabei zu helfen, die Umsetzung unserer Pläne zu beschleunigen", sagte Jim Peck, Executive Chairman und Chief Executive Officer.

