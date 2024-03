© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Nach den zuletzt wiederholt höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten steht am Mittwochabend mit dem nächsten Leitzinsentscheid der Fed das in diesem Jahr bislang wichtigste Event für die globalen Finanzmärkte an.Das Timing könnt auch aus Sicht des deutschen Leitindex DAX kaum kritischer sein, denn der hat sich nach einer äußerst steilen Rallye in den vergangenen Monaten an der psychologisch wichtigen Marke von 18.000/50 Punkten festgebissen. Damit dürfte die Fed am Mittwochabend die Weichen für den weiteren Kursverlauf des Börsenbarometers stellen. Die charttechnische Ausgangslage im Schnellcheck: //assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/20/dax-d-20032024.jpg Kräftige …