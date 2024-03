Visa hebt in seinem Frühjahrsbericht 2024 über Bedrohungen einen noch raffinierteren Betrüger hervor

Heute hat Visa die Frühjahrsausgabe 2024 seines halbjährlichen Bedrohungsberichts veröffentlicht, in dem die wichtigsten Bedrohungen für den Zahlungsverkehr beschrieben werden, die Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt betreffen. Der Bericht weist darauf hin, dass zunehmend organisierte, ausgeklügelte Bedrohungsakteure auf den verwundbarsten Punkt im Ökosystem des Zahlungsverkehrs abzielen: den Menschen.

"Mit dem Einsatz von generativer KI und anderen neuen Technologien sind Betrügereien überzeugender als je zuvor und führen zu beispiellosen Verlusten für die Verbraucher", sagte Paul Fabara, Chief Risk and Client Services Officer bei Visa. "Visa ist einzigartig positioniert, um diese Bedrohungen zu bewältigen. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen über 10 Milliarden Dollar in Technologie und Innovation investiert. Diese Investitionen, zusätzlich zu unserer ständigen Weiterbildung und unseren Spitzenkräften, ermöglichen es uns, Betrügern einen Schritt voraus zu sein und die Verbraucher zu schützen."

Personen als primäres Ziel

Die Verbraucher geraten zunehmend ins Visier von Betrügern, die sich auf gesteigerte Emotionen verlassen, um Betrugsmöglichkeiten zu schaffen. Während die Zahl der einzelnen Betrugsmeldungen von Juni bis Dezember zurückging, stieg der Gesamtbetrag der verlorenen Gelder an, was darauf hindeutet, dass die Betrüger ihre Opfer mit effektiveren und kostspieligeren Betrügereien ins Visier nehmen. Laut einer anderen kürzlich durchgeführten Visa-Umfrage entschied sich mehr als ein Drittel der befragten Erwachsenen, die gegen sie begangenen Betrügereien nicht zu melden1, was darauf hindeutet, dass die Verluste höher sind als angegeben.

Zu den wichtigsten Verbraucherbetrügereien, die im Frühjahrsbericht hervorgehoben werden, gehören:

"Pig Butchering" Betrügereien : Indem sie Feiertage wie den Valentinstag und Silvester über soziale Medien und Dating-Websites ausnutzen, locken Betrüger ihre Opfer in Online-Beziehungen und überzeugen sie, in gefälschte Kryptowährungshandelsplattformen zu investieren. Durch den Einsatz von KI zur Erstellung überzeugenderer Kampagnen haben Pig Butchering Betrügereien zu Verlusten in Milliardenhöhe für die Verbraucher geführt 2 . Laut der Visa-Studie sind 10 Prozent der befragten Erwachsenen auf einen Pig Butchering-Betrug hereingefallen 1

: Indem sie Feiertage wie den Valentinstag und Silvester über soziale Medien und Dating-Websites ausnutzen, locken Betrüger ihre Opfer in Online-Beziehungen und überzeugen sie, in gefälschte Kryptowährungshandelsplattformen zu investieren. Durch den Einsatz von KI zur Erstellung überzeugenderer Kampagnen haben Pig Butchering Betrügereien zu Verlusten in Milliardenhöhe für die Verbraucher geführt . Laut der Visa-Studie sind 10 Prozent der befragten Erwachsenen auf einen Pig Butchering-Betrug hereingefallen Erbschaftsbetrug : Die Opfer werden über eine Erbschaft eines lange verschollenen Verwandten informiert, die oft von einer scheinbar seriösen Anwaltskanzlei oder einem anderen professionellen Unternehmen stammt. Zu den Warnsignalen gehören Geheimhaltung, Dringlichkeit, Anfragen nach persönlichen Informationen und die Forderung nach einer ersten Zahlung, um sich zukünftige Gewinne zu sichern. 15 Prozent der von Visa befragten US-Erwachsenen sind bereits Opfer von Erbschaftsbetrug geworden 1

: Die Opfer werden über eine Erbschaft eines lange verschollenen Verwandten informiert, die oft von einer scheinbar seriösen Anwaltskanzlei oder einem anderen professionellen Unternehmen stammt. Zu den Warnsignalen gehören Geheimhaltung, Dringlichkeit, Anfragen nach persönlichen Informationen und die Forderung nach einer ersten Zahlung, um sich zukünftige Gewinne zu sichern. 15 Prozent der von Visa befragten US-Erwachsenen sind bereits Opfer von Erbschaftsbetrug geworden Betrug bei humanitärer Hilfe : Unter Ausnutzung tragischer aktueller Ereignisse nutzen diese Betrüger Spendenaufrufe in sozialen Medien, um ahnungslose Spender zu betrügen.

: Unter Ausnutzung tragischer aktueller Ereignisse nutzen diese Betrüger Spendenaufrufe in sozialen Medien, um ahnungslose Spender zu betrügen. Betrug durch Triangulation: Bedrohungsakteure erstellen illegale Online-Shops, die gefragte Produkte zu einem niedrigen Preis anbieten, um Zahlungsinformationen zu sammeln. Seriöse Händler führen die Online-Bestellung aus, aber die Zahlungsinformationen sind bereits kompromittiert. Triangulationsbetrug kostet Händler bis zu 1 Milliarde Dollar in einem einzigen Monat3

"Visa hat ein engagiertes Team, das weltweit rund um die Uhr arbeitet, um die Taktiken der Betrüger zu überwachen und zu unterbrechen", sagte Fabara. "Da wir die durchschnittliche Zeit zwischen der Erkennung und der Beendigung eines Angriffs in Minuten statt in Stunden oder Tagen messen, tun wir alles, was wir können, um die Verbraucher zu schützen. Wir hoffen, dass die Sensibilisierung für diese aufkommenden Betrügereien den Verbrauchern helfen wird, als weitere Verteidigungslinie im Kampf gegen die Betrüger."

Zunehmend organisierte Betrügereien

Neben Karteninhabern sondieren auch Bedrohungsakteure ständig Organisationen und Netzwerke auf komplexe Schwachstellen und nutzen neue Technologien, um Schwachstellen mit weitreichenden Auswirkungen auszunutzen.

Zu den organisierten Betrugstrends, die das Ökosystem beeinflussen, gehören:

Lieferketten und Drittanbieterdienste werden zunehmend mit Kampagnen ins Visier genommen, die darauf abzielen, die Auswirkungen eines einzelnen Verstoßes zu maximieren.

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend von Betrügern eingesetzt und ermöglicht es ihnen, Schwachstellen in den von Banken implementierten Betrugskontrollen zu erkennen.

Betrugsangriffe mit Purchase Return Authorization (PRA) haben in den letzten fünf Monaten um 83 Prozent zugenommen, wobei jeder erfolgreiche Angriff zu potenziellen Betrugsverlusten für die Banken in Höhe von etwa 115.000 Dollar führte.

Die Anzahl der Ransomware-Fälle stieg von Juni bis Dezember 2023 um 300 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2022. Visa prognostiziert, dass Ransomware-Angreifer weiterhin kritische Infrastrukturen, einschließlich Finanzunternehmen, ins Visier nehmen werden.

Durch die enge Integration von Menschen und Technologien hat Visa Prozesse entwickelt, um Angriffe auf das Zahlungsverkehrsökosystem zu entschärfen und zu verhindern. Visa arbeitet mit allen Teilnehmern des Zahlungssystems zusammen, um sicherzustellen, dass alle gefährdeten Daten identifiziert und die betroffenen Interessengruppen benachrichtigt werden.

Um mehr über den Bericht zu erfahren, besuchen Sie visa.com/security. Um mehr über die Tools zu erfahren, mit denen Visa Unternehmen aller Größenordnungen bei der Betrugsbekämpfung unterstützt, besuchen Sie die Intelligent Security-Seite.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

