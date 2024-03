Seit Kurzem musste Apple das iPhone in der EU auch für App Stores von Drittanbietern öffnen und sich damit neuen Vorgaben der EU-Kommission beugen. Grundsätzlich wird der Schritt von zahlreichen Experten und Nutzern begrüßt und auch viele Unternehmen sehen das Ganze als längst überfällig an. Apple selbst verweist nun aber auf mögliche Risiken.Apple (US0378331005) wandte sich jüngst direkt an die EU-Kommission und forderte von jener verstärkte Maßnahmen, um gegen Betrügereien und ähnlichen Schabernack bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...