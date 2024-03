© Foto: NurPhoto | Jakub Porzycki - picture alliance



Die Aktie des Speicherspezialisten Micron springt nach Vorlage frischer Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch. Die KI- und Halbleiter-Rallye dürfte damit den nächsten Schub erhalten.Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis Speicherchiphersteller Micron sein auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms markiertes Allzeithoch übertreffen konnte. Erst vor wenigen Tagen war es mit einem Kurs von 101,85 US-Dollar so weit. Nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen dürfen Anleger die Sektkorken aber so richtig knallen lassen: Micron hat die Erwartungen der Analysten weit übertroffen und macht sich damit bereit für eine Ausbruchsrallye - die angesichts zweistelliger Kursgewinne in der …