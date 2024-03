Prodapt wird eine auf Salesforce basierende Lösung für Gas- und Glasfaserkunden entwickeln und betreiben

Die Centric Infrastructure Group, LLC (Centric), ein führender texanischer Erdgasversorger und Glasfaser-Telekommunikationsdienstleister, hat eine Partnerschaft mit Prodapt geschlossen, um sein Kundenerlebnis umzugestalten. Dieser Schritt unterstreicht das erklärte Ziel von Centric, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten.

Durch die Nutzung der Expertise und der innovativen Lösungen von Prodapt will Centric sein Kundenerlebnis verbessern und innerhalb der Branche neue Maßstäbe für Zufriedenheit und betriebliche Effizienz setzen.

Angesichts wachsenden Nachfrage im Marktsegment Fiber to the Home/Business (FTTH/B) hat Centric den Bedarf an flexiblen Lösungen inmitten komplexer Software-Lizenzierungszyklen und fragmentierter Geschäftsprozesse erkannt. Prodapt wird eine flexible, Cloud-native, digitale BSS-Plattform einrichten, in der die besten Komponenten von Salesforce und Aria integriert sind, um seine Dienstleistungserbringung zu beschleunigen und seine Geschäftsabläufe zu optimieren.

"Wir haben uns für Prodapt entschieden, weil das Unternehmen seine Kompetenz bei der Implementierung von Salesforce-Branchenlösungen unter Beweis gestellt hat und die von Prodapt vorgeschlagene Lösung genau zu unserer Vision des Kundenerlebnisses passt", erklärte Kevin McKenna, SVP of Business Development bei der Centric Infrastructure Group.

"Erdgasversorger und Glasfaserdienstleister benötigen anpassbare und rein digitale Lösungen, um die Erbringung von Dienstleistungen auf der letzten Meile und die betriebliche Effizienz zu verbessern und so ein nahtloses Erlebnis für Außendienstmitarbeiter und Kunden gleichermaßen zu gewährleisten. Die Kombination der Expertise von Prodapt bei der Integration als Telecom-Native-Anbieter mit dem nachgewiesenen Erfolg der Salesforce-Produkte schafft eine starke Synergie, die Centric die Bereitstellung außergewöhnlicher Erlebnisse ermöglicht", bemerkte Smita Katariya, Head of BSS Practice bei Prodapt.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche und wurde von Gartner als großer telekommunikationsorientierter, regionaler IT-Dienstleister in Nordamerika, Europa und Lateinamerika anerkannt. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Fachwissen über die transformativsten Technologien aufgebaut, die unsere Welt vernetzen.

Prodapt ist ein zuverlässiger Partner für Unternehmen aller Ebenen im Bereich Connectedness. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen dabei Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte miteinander und zählen zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Zu den Geschäftspartnern von Prodapt gehören Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Cisco, Adtran, Samsung und viele mehr.

Als Unternehmen mit der Auszeichnung "Great Place To Work® Certified" beschäftigt Prodapt über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zu dem 130 Jahre alten Mischkonzern The Jhaver Group, der weltweit über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten beschäftigt

Besuchen Sie www.prodapt.com um weitere Informationen zu erhalten. Folgen Sie uns auf LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240320212734/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Weitere Informationen erhalten Sie von marketing@prodapt.com