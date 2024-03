Proteintech Germany feiert die Eröffnung seiner neuen hochmodernen Anlage

Proteintech, die Referenz für Antikörper und Life-Science-Lösungen, kündigt an, dass seine Niederlassung in Martinsried bei München in neue Labor- und Büroräume umgezogen ist. Das neue Gebäude umfasst Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung auf einer Fläche, die mehr als dreimal so groß ist wie die bisherigen Räumlichkeiten.

2020 übernahm die Proteintech Group die ChromoTek GmbH, die sich auf die Entwicklung und Produktion von Reagenzien auf Nanobody-Basis spezialisiert hat und im Inkubator IZB angesiedelt war. Die schrittweise Integration von Chromotek in die Muttergesellschaft, die Proteintech Group, eröffnete neue Absatzmärkte und -kanäle für die in Martinsried hergestellten Produkte. Der Standort Martinsried dient außerdem als zentrale Logistikdrehscheibe für alle Proteintech-Produkte für Kunden in der Europäischen Union.

Rainer Gebhart, Standortleiter von Proteintech Germany, sagte: "Wir bieten hier ein hochmodernes Arbeitsumfeld, das die tägliche Höchstleistung und Innovation unserer Mitarbeiter fördert unser wichtigstes Kapital für eine dauerhaft erfolgreiche Zukunft." Er erklärte weiter: "Der Umzug unterstützt unsere auf den Kunden ausgerichtete Strategie. Mit einem größeren Team in Martinsried und in Zusammenarbeit mit unserem Schwesterstandort in Manchester, Vereinigtes Königreich können wir unsere Kunden in Europa besser bedienen und weitere Marktanteile gewinnen."

Dr. Jason Li, CEO von Proteintech, sagte: "Die Nanobody-Technologie hat eine großartige Zukunft vor sich, und wir freuen uns, bei dieser Entwicklung an vorderster Front dabei zu sein." Er erklärte weiter: "Proteintech unterhält an seinen Hauptstandorten (Chicago, Wuhan und Martinsried) F&E- und Produktionslabors auf drei Kontinenten. Alle drei Standorte wurden im vergangenen Jahr erweitert und die Zusammenarbeit zwischen ihnen ermöglicht es uns, neue und innovative Produkte auf den Markt zu bringen."

Über die Proteintech Group

Die Proteintech Group Inc. wurde 2001 gegründet und ist ein führender Hersteller von Antikörpern, Proteinen, Nanobodies und Immunoassays. Proteintech verfügt über das größte proprietäre Portfolio an selbst hergestellten Antikörpern, die 2/3 des menschlichen Proteoms abdecken. Proteintech bietet Antikörper, Proteine und Immunoassays für verschiedene Forschungsbereiche mit über 200.000 aufgeführten Produkten an. Außerdem stellt Proteintech Zytokine, Wachstumsfaktoren und andere Proteine her, die vom Menschen exprimiert werden, bioaktiv sind und cGMP-Qualität aufweisen. Die Proteintech-Standorte sind nach ISO13485 und ISO9001 akkreditiert.

Weitere Informationen über Proteintech erhalten Sie unter www.ptglab.com.

