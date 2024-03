Diese Coins werden selbst bei einem Krypto-Crash enorm steigen

Ein Krypto-Presale kann selbst bei einer Fortsetzung des Krypto-Crashs ansehnliche Renditen erwirtschaften. Dabei bietet er bis zur erst Listung an einer Kryptobörse einen temporär sicheren Hafen. Daher stürzen sich Investoren in unsicheren Marktphasen wieder vermehrt auf Krypto-Vorverkäufe, um ihr Portfolio mit der renditestärksten Coin-Art zu diversifizieren. Entdecken Sie nun im folgenden Beitrag einige der gefragtesten Krypto-Presales der letzten Zeit, die auch im Krypto-Crash enorme Gewinne erzielen.

Dogecoin20

Der aktuelle Favorit unter den Memecoin-Vorverkäufen ist derzeit der von Dogecoin20. Denn er konnte innerhalb von nur 6 Tagen bereits 3,9 Mio. USD und mittlerweile täglich fast 1 Mio. USD erzielen. Ein Grund dafür liegt in der hohen Staking-Rendite, die noch 228 % pro Jahr beträgt. Hinzu kommen die Buchgewinne durch Preiserhöhungen von bis zu 47,14 %. Sollte die optimierte Variante das Marktkapitalisierungshoch von Dogecoin erreichen, entspräche dies einem Kursgewinn von 314.893 %.

Um diese zu erreichen, wurde das umwelt- und klimaschädliche Proof-of-Work-Konsensverfahren von Dogecoin mit einem energieeffizienten Proof-of-Stake ersetzt. Zudem profitieren die Tokeninhaber jetzt von einem passiven Einkommen, um langfristiges Halten und Kursexplosionen zu fördern. Ein weiterer Vorteil, welcher dies begünstigt, ist, dass die Tokenanzahl nicht steigt, sondern wie die von Bitcoin streng limitiert ist.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

eTukTuk

Auch der Vorverkauf von eTukTuk bietet den Anlegern viele attraktive Anreize. So wird der Tokenpreis schrittweise um 37,5 % erhöht, was wiederum den ersten Investoren die höchsten Buchgewinne beschert. Ebenso wird schon im Presale eine hohe Staking-Rendite von 110 % gezahlt. Bemerkenswert ist auch, dass es sowohl in der digitalen als auch realen Welt angesiedelt ist und es bereits Prototypen und Patente gibt.

Das Projekt eTukTuk wurde über ein halbes Jahrzehnt kontinuierlich optimiert. Dadurch hat das ambitionierte Team besonders umweltfreundliche eTukTuks kreiert, die regional produziert werden und im Vergleich zu Tuk Tuks mit Verbrennungsmotor 78 % der Herstellungskosten einsparen. Überdies wird die Ladeinfrastruktur in verschiedenen Ländern ausgebaut, wofür außerordentlich nachhaltige und mit erneuerbaren Energien betriebene Ladestationen entwickelt wurden.

Jetzt in eTukTuk investieren!

5thScape

Unter den besten Krypto-Presales bietet der von 5thScape aktuell die höchsten Buchgewinne durch Preiserhöhungen, die bis zu 434,76 % betragen können. Denn der Verkaufspreis wird vor der Listung auf 0,01 USD angehoben, womit bei einem Preis von 0,00215 USD auch jetzt noch 365,12 % möglich sind. Zwar gibt es eine Staking-Rendite, allerdings wird diese erst nach dem Vorverkauf gezahlt und es sind noch keine näheren Details über die genaue Höhe bekannt.

Wie auch eTukTuk bietet der VR-Coin 5thScape einen diversifizierten Ansatz, welcher sowohl digitale als auch reale Angebote umfasst. Zu Beginn hat es sich auf den Unterhaltungsbereich fokussiert, für welchen bereits ein erstes VR-Kampfspiel entwickelt wurde. Ebenso hat das Team Prototypen der verbesserten VR-Hardware wie Stuhl und Headset hergestellt sowie die Massenproduktion vorbereitet. Im Whitepaper wird auch das bahnbrechende Potenzial für andere Branchen wie Medizin, Bildung und Business betont.

Jetzt in 5thScape investieren!

Green Bitcoin

Besondere Anreize bietet der Vorverkauf des nachhaltigen Green Bitcoin. Denn die Anleger profitieren schon während des Fundraisings von einer Staking-Rendite von 88 % pro Jahr. Allerdings können sie diese noch durch Anlagezeiträume von einer Woche bis 6 Monaten um 5 bis 15 % steigern. Außerdem erhalten sie mit dem Predict-to-Earn-Verfahren für treffende Preisprognosen einen Bonus von 100 %. Sollte $GBTC Bitcoin schlagen, entspräche dies einer Steigerung von 6.198.727 %.

Dafür wurde eine energiesparsame Variante von Bitcoin entwickelt, welche 34.500-mal weniger Strom pro Transaktion benötigt. Möglich wurde dies durch die Umstellung auf ein umweltfreundliches Proof-of-Stake-Verfahren, was eine technologisch fortentwickelte Alternative zu dem Proof-of-Work von Bitcoin darstellen soll. Somit erhält Green Bitcoin auch im Unterschied zur führenden Kryptowährung eine besondere Resilienz gegenüber möglichen Verboten aufgrund von Klimamaßnahmen.

Jetzt in Green Bitcoin investieren!

Scotty the AI

Einer der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Zeit ist der von dem KI-Memecoin Scotty the AI. Denn er konnte in gerade einmal 2 Wochen eine Finanzierungssumme von mehr als 10 Mio. USD einwerben. Viele Anleger sind zu spät gekommen, um sich die Coins noch im Vorverkaufsangebot zu sichern. Bei diesem konnten die ersten Buchgewinne von bis zu 100 % profitieren. Hinzu kommt eine Staking-Rendite von aktuell 25 %, wobei sie zu Beginn noch höher lag. Die enorme Nachfrage im Presale gibt einen Vorgeschmack auf die Entwicklung nach der ersten Listung am 21. März.

Hinter dem KI-Coin Scotty the AI verbirgt sich ein fortschrittliches Web3-Cybersicherheits-Ökosystem, welches die Nutzer selbst angesichts der exponentiell wachsenden künstlichen Intelligenzen und den von ihnen ausgehenden Gefahren effektiv schützen soll. Unter anderem beinhaltet es einen KI-Chat zur Überprüfung von Smart Contracts, nach der Vision von Vitalik Buterin. Ein weiteres nützliches Tool stellt die Tokentauschfunktion dar, die eine kompromisslose Sicherheit gewährleisten soll.

Jetzt in Scotty the AI investieren!vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.