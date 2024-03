Berlin - Angesichts neuer Zahlen zu Gewalttaten nichtdeutscher Tatverdächtiger und von Jugendkriminalität in den Ländern hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein hartes staatliches Durchgreifen des Staates angekündigt.



"Es gibt soziale Ursachen, aber es gibt niemals eine Rechtfertigung für Gewalt. Hier muss der Grundsatz gelten: null Toleranz", sagte Faeser der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Wir brauchen mehr Prävention und zugleich die harte Hand des Staates. Denn die Kriminalstatistiken der Länder zeigen eine Zunahme der Jugendgewalt und der nichtdeutschen Tatverdächtigen", so die SPD-Politikerin.



Anfang April sollen die bundesweiten Zahlen dazu vorgestellt werden. "Mir ist wichtig, dass der Rechtsstaat hart gegen Gewalt durchgreift. Täter müssen die Konsequenzen spüren. Das heißt konkret: schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung, spürbare Strafen", betonte Faeser. "Das schließt bei ausländischen Tätern auch ein, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen." Dafür habe man mit dem Gesetzespaket für schnellere Rückführungen, insbesondere von Straftätern, gerade die Grundlage geschaffen.



Diese restriktiven neuen Abschieberegeln würden jetzt gelten, so Faeser. "Ausländische Straftäter können sich der Abschiebung jetzt deutlich schwerer entziehen", sagte die Innenministerin. Für die Prävention gelte: "Wir müssen bei den sozialen Ursachen ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehören fehlende Schulabschlüsse und Perspektivlosigkeit. Gute Sozial- und Bildungspolitik ist die beste Prävention", so Faeser weiter.



In schwierigen Zeiten dürfe hier niemand die Axt anlegen. "Außerdem setzen wir auf Integration von Anfang an. Wir haben die Teilnehmerzahlen der Integrationskurse verdreifacht, um gerade auch bei jungen Erwachsenen vom ersten Tag in Deutschland an zu zeigen, welche Regeln und Werte bei uns gelten."

