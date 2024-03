Lance Levy übernimmt Rolle als strategischer Berater, um Capco und die Gesamtberatungsstrategie von Wipro weiterhin zu unterstützen

Wipro (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und -beratung, gab heute bekannt, dass Anne-Marie ("Annie") Rowland zum CEO von Capco ernannt wurde. Anne-Marie Rowland ist gegenwärtig Managing Partner des Unternehmens Capco im Vereinigten Königreich und Irland und Mitglied des Global Leadership Teams von Capco. Mit Wirkung zum 1. April 2024 wird sie die Rolle des CEO übernehmen.

Als CEO von Capco wird Anne-Marie Rowland dem CEO von Wipro und Managing Director Thierry Delaporte direkt unterstellt sein und Mitglied des Executive Committee (WEC) von Wipro werden.

Lance Levy, der Capco als CEO für nahezu ein Jahrzehnt leitetete, wird eine neue Rolle als strategischer Berater übernehmen und weiterhin die strategische Ausrichtung von Capco und die Gesamtberatungsstrategie von Wipro unterstützen.

"Lance Levy hat für über ein Jahrzehnt eine unübertroffene Führungsrolle für Capco eingenommen. Unter seiner Führung hat sich Capco als eine branchenführende Full-Service-Transformationsberatung differenziert und zu einer entscheidenden Wachstumssäule für Wipro entwickelt", so Thierry Delaporte. "Ich bin äußerst erfreut, die weitere Unterstützung von Lance Levy als strategischer Berater zur Unterstützung von Anne-Marie Rowland und des Unternehmens Capco durch einen sorgfältig geplanten Übergang ankündigen zu dürfen. Anne-Marie Rowland verfügt über ein umfassendes Verständnis für Capco, unsere Kunden, das Team und die Beratungsbranche. Es erfüllt mich mit Stolz, Anne-Marie Rowland willkommen heißen zu dürfen, das Unternehmen Capco in seiner nächsten Wachstumsphase in die Zukunft zu führen."

Anne-Marie Rowland trat dem Unternehmen Capco vor 14 Jahren bei und verfügt über eine umfassende Beratungskompetenz in Business Change Management, Innovationen und in der Transformation.

Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen Capco hat Anne-Marie Rowland durch eine Reihe von Führungsrollen entscheidend zum Wachstum des Unternehmens Capco beigetragen, indem sie für mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen im Capco Global Leadership Team tätig war, darunter als Global Head of Capco's Consulting and Transformation Practice, Global Client Partner für eine Reihe großer Finanzinstitutionen, als Executive Sponsor of Women@Capco und in jüngster Vergangenheit als Managing Partner for Capco's UK and Ireland Business. Anne-Marie Rowland wurde vom Consulting Magazine als eine der Global Women Leaders im Rahmen des Consulting Award 2021 anerkannt.

Lance Levy, gegenwärtiger CEO von Capco, kommentierte die Ernennung mit den Worten: "Bei Capco handelt es sich um ein unglaublich besonderes Unternehmen und ich fühle mich geehrt, das Unternehmen geführt zu haben, und bin allen sehr dankbar, die eine derart wichtige Rolle für die Gründung und das Wachstum des Unternehmens gespielt haben, und insbesondere auch denjenigen Mitarbeitern, die unermüdlich zur Erfüllung unserer Verpflichtung zu Innovationen und Transformationsergebnissen für unsere Kunden beitragen.

"Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben, und wir haben die Messlatte im Hinblick auf unsere Kreativität, unseren Fokus auf Innovationen, die Branchenexpertise und die Lösungen, die wir unseren Kunden geboten haben, weiter höher gelegt. Ich habe den enormen Beitrag von Anne-Marie Rowland zum Erfolg unseres Unternehmens und die Zufriedenheit unserer Kunden aus erster Hand miterleben dürfen und bin überzeugt, dass wir unter ihrer Leitung ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Capco einleiten werden. Ich freue mich auf die Fortführung der engen Zusammenarbeit sowohl mit Anne-Marie Rowland als auch mit Thierry Delaporte im Rahmen meiner neue Rolle als strategischer Berater."

Das Unternehmen Capco, das im Jahr 2021 erworben wurde, war für mehr als 25 Jahre ein vertrauenswürdiger Kundenberater und Branchenakteur, der sich von einem Nischendienstleister zum weltweit größten, unabhängigen Unternehmensberatungsfinanzdienstleister entwickelte. Capco vereint umfassendes Fachwissen, eine disruptive Denkweise und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung nachhaltiger Werte, um die komplexesten Transformationsherausforderungen der Kunden zu lösen.

"Ich bin äußerst erfreut über die Gelegenheit, Capco in die nächste Phase seiner Unternehmensreise führen zu dürfen", so Annie Rowland, neuer CEO von Capco. "Als langjährige Capco Veteranin bin ich bestrebt, alles zu erhalten, was Capco so besonders macht: unsere Kundenbeziehungen, unsere einzigartige und authentische Unternehmenskultur und unser Fokus auf Innovationen und Kreativität.

"Die Bedürfnisse unserer Kunden verändern sich in raschem Tempo, während sie danach streben, die Herausforderungen und Chancen zu meistern, die ihnen von neuen Technologien und sich entwickelnden Geschäftslandschaften geboten werden. Capco und Wipro sind eine perfekte Kombination, die das tiefgreifende Fachwissen, den erforderlichen Fokus und die erforderliche Größe zur Verfügung stellt, um den künftigen Erfolg unserer Kunden zu gewährleisten. Ich bin hocherfreut, das Ruder eines derart bemerkenswerten Unternehmens übernehmen zu dürfen, und möchte Lance Levy für seine außergewöhnliche Führung im Laufe der Jahre danken und bin überzeugt, dass wir unsere enge Zusammenarbeit fortführen werden, während er in seiner neuen Rolle voranschreitet."

Über Wipro

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 240.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com

Über Capco

Capco ist eine globale Technologie- und Managementberatung, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche und die Energiewirtschaft spezialisiert hat. Capco arbeitet an der Schnittstelle von Geschäfts- und Technologieprozessen, indem es innovatives Denken mit unübetroffener Branchenkenntnis kombiniert, um digitale Fast-Track-Initiativen für die Bereiche Banken und Zahlungsverkehr, Kapitalmärkte, Vermögens- und Asset Management, Versicherungen und den Energiesektor voranzutreiben. Die Innovationskraft von Capco wird durch seine preisgekrönte "Be Yourself at Work"-Kultur und die vielfältigen Talente zum Leben erweckt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.capco.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Solche Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Wachstumsaussichten von Wipro, seine zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse und seine Pläne, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu steuern, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die unsere künftigen Betriebsergebnisse beeinträchtigen könnten, sind in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, insbesondere in den Jahresberichten auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov einsehbar. Es ist möglich, dass wir von Zeit zu Zeit weitere schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschließlich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden und unsere Berichte an die Aktionäre zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

