SAABRÜCKEN (dpa-AFX) - Die "Saarbrücker Zeitung" zum Zustand der Ampel-Koalition:

"Der Sound aus und in der Koalition ist kein guter mehr. Was sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas von der SPD gerade rund um eine Durchstecherei aus einer geheimen Ausschusssitzung liefern, ist beispielhaft für den Zustand der Koalition und macht betroffen. Dass sich Politiker, Mitarbeiter und Sprecher in den sozialen Medien wüst beschimpfen, sich gegenseitig lächerlich machen, das beschädigt nicht nur das Ansehen der Koalition, sondern von Politik insgesamt."/yyzz/DP/men