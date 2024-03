BRÜSSEL (dpa-AFX) - Staats- und Regierungschefs von Ländern, die an der Kernenergie festhalten, wollen am Donnerstag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel die globale Rolle der Atomkraft hervorheben. Die Konferenz wird von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft Belgien organisiert. Angesichts des steigenden Energiebedarfs sei Atomkraft bei der Bekämpfung des Klimawandels neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ein Teil der Lösung, sagte Belgiens Premierminister Alexander De Croo jüngst. Neben ihm werden mehr als 30 weitere Spitzenpolitiker erwartet, unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Charles Michel./rdz/DP/men