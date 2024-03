BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten kommen an diesem Donnerstag in Brüssel zu ihrem Frühjahrstreffen zusammen. Themen des zweitägigen Gipfels sind die Bemühungen um einen Ausbau der Militärhilfen für die Ukraine sowie eine Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie. Zudem wird es um den Nahost-Konflikt und mögliche Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte in der EU gehen.

Am Rande des Spitzentreffens wollen erneut Bauern gegen aus ihrer Sicht zu strenge Umweltauflagen und andere Wettbewerbsnachteile protestieren. Das Balkanland Bosnien-Herzegowina hofft zudem, dass die Staats- und Regierungschefs grünes Licht für den Start von Verhandlungen über seinen EU-Beitritt geben.

Als Gast wird bei dem Gipfel UN-Generalsekretär António Guterres erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll zeitweise per Video zugeschaltet werden./aha/DP/mis