DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. März

=== 06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 EU/EZB, Jahresbericht Bankenaufsicht 2023 07:00 CH/Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Geschäftsbericht 08:00 DE/New Work SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 100 zuvor: 100 *** 09:00 DE/BMW AG, Geschäftszahlen 2023 (ausführlich, 10:30 BIPK) 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 43,5 zuvor: 42,5 *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats März Leitzins PROGNOSE: 1,75% zuvor: 1,75% *** 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,2 *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Mediengespräch zu Naturgefahrenportal in Deutschland, Berlin 10:00 DE/Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des GDV Käfer-Rohrbach, Pk zu Naturgefahrenportal, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,5 *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz 11:00 DE/DIW-Präsident Fratzscher, Paritätischer Gesamtverband, Fridays for Future, Verband Sanktionsfrei, PK 11:00 DE/Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW), Fratzscher, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Gesamtverband, Schneider, u.a., Pk zum Thema "Klimageld - Wir zeigen, dass es möglich ist", Berlin *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 12:00 DE/Bankenverband BdB, Konjunkturausblick 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht März *** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Day *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 213.000 zuvor: 209.000 *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -206,6 Mrd USD 3. Quartal: -200,3 Mrd USD *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -5,0 zuvor: 5,2 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,3 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,2 *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,1% gg Vm *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q - BE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am EU-Gipfel, Brüssel - DE/IPO Douglas - Erster Handelstag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2024 01:15 ET (05:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.