DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DOUGLAS - Die Parfümeriekette sieht sich bei der Trennung vom defizitären Medikamentengeschäft auf der Zielgeraden. "Wir sind in Verkaufsgesprächen für die Onlineapotheke Disapo", bestätigte Douglas-Chef Sander van der Laan. Den potenziellen Käufer nannte er nicht. Es wurde jedoch bereits eine Absichtserklärung über den Kauf unterzeichnet. Der Kaufpreis für die Onlineapotheke, für die Douglas vor zwei Jahren 24,2 Millionen Euro bezahlt hat, dürfte bei null Euro liegen. (Handelsblatt)

PROSIEBENSAT1 - Der Aufsichtsratsvorsitzende des Fernsehunternehmens Andreas Wiele drängt auf einen schnellen Umbau und fordert eine Konzentration auf das Kerngeschäft Fernsehen und Streaming. "Ein Mischkonzern, der in vielen Bereichen tätig ist, hat noch nie funktioniert, vor allem nicht im Mediengeschäft. Wir glauben fest an die Zukunft des Bewegtbildgeschäfts", sagte Wiele. Die Digitalaktivitäten sollten nun bald abgestoßen werden, er betreibe keine Zerschlagung, sondern eine Strategiekorrektur. (Süddeutsche Zeitung)

RHEINMETALL - CEO Armin Papperger spricht sich für die Installation von Luftabwehrsystemen mit kurzer Reichweite aus, ähnlich der israelischen Iron Dome. Die Luftverteidigung im Nahbereich sei etwas, das in Europa geschaffen werden solle, so der Manager im Interview mit der Financial Times. Er verwies auf die von Berlin unterstützte Initiative European Sky Shield. "Ich denke auch, dass es eine gute Idee ist, eine europäische Lösung ähnlich wie Iron Dome und darüber hinaus zu haben", sagte er. Iron Dome hat eine Reichweite von bis zu 70 km und wird von Israel seit 2011 eingesetzt. (Financial Times)

BEZAHL.DE - Es mehren sich die Zeichen dafür, dass deutsche Finanz-Start-ups (Fintechs) wieder besser an Wagniskapital kommen - zumindest etwas. Nachdem am Dienstag Solaris eine Finanzierung über fast 100 Millionen Euro bekannt gegeben hat, folgt am Mittwoch Bezahl.de mit einer Kapitalrunde. Die Kölner Firma NX Technologies, die hinter der Zahlungsplattform Bezahl.de steckt, erhält 22 Millionen Euro von Investoren. (Handelsblatt)

TESLA - Die IG-Metall hat mit ihrer Liste die Wahlen bei Tesla in Grünheide für sich entschieden. Die Gewerkschaft konnte laut Business Insider rund 3.500 Stimmen auf sich vereinen und erzielte dabei rund 40 Prozent. Die zweitstärkste Liste ist Giga United mit 3.200 Stimmen und vereint dabei rund 35 Prozent auf sich. Die IG Metall hat einen beschwerlichen Wahlkampf hinter sich, das Management hat seit Monaten versucht, die Wahlkämpfer der Gewerkschaft zu behindern. Selbst Tesla-Chef Elon Musk, ein erklärter Gegner von Gewerkschaften, betonte auch bei der Wahl in Berlin, dass er einen möglichen Sieg der IG Metall kritisch sehen würde. Die IG Metall kann nach der Wahl nicht durchregieren, die absolute Mehrheit hat sie verfehlt. (Business Insider)

March 21, 2024 01:24 ET (05:24 GMT)

