The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2024ISIN NameUSL0427PAD89 ATENT.LUXC.1 21/26 REGSDE000A2YB7A7 SCHAEFFLER MTN 19/24XS2146198739 TORON.DOM.BK 20/24 MTNXS0418669429 TOTALENG.CAP 09/24 MTNDE000DK010P1 DEKA MTN IS.S.7775USC07885AB94 BAUSCH HLTH 19/28 REGSDE000HLB5MV5 LB.HESS.THR.CARRARA03T/18DE000A2E4CP4 AAREAL BANK MTN S.277DE000DK0TZV5 DEKA MTN IS.S.7651US681936BK50 OMEGA HEALTHC. INV. 17/28XS1968814332 BAWAG GROUP 19/29 FLR MTNDE000BLB2TB5 BAY.LDSBK.IS 14/24US58551TAA51 MELLON CAP.IV 07/UND. FLRXS1967003747 EX.IMP.BK.K. 19/24 MTN