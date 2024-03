FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen und hat damit an die deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0937 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend war der Dollar nach geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed unter Druck geraten, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen und für den weiteren Verlauf des Jahres drei Zinssenkungen von jeweils 0,25 Prozentpunkten angedeutet.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger auf Zinsentscheidungen gerichtet. Auf dem Programm stehen Beschlüsse der britischen Notenbank, der Schweizerischen Nationalbank sowie der Notenbanken von Norwegen und der Türkei. Darüber hinaus könnten auch wichtige Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf der Agenda stehen unter anderem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone./jkr/stk