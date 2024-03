DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbanker haben ihre Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich geändert. Die meisten Notenbanker rechnen in ihren neuen Projektionen weiter mit drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr. Den Leitzins hielt die Zentralbank wie erwartet in der Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent und damit auf einem 23-Jahreshoch. Der Beschluss fiel einstimmig. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, "die Inflation ist immer noch zu hoch, kontinuierliche Fortschritte sind nicht gesichert, und der weitere Pfad ist ungewiss". Die Fed sei fest entschlossen, die Inflation auf das Ziel von 2 Prozent zurückzubringen. Die Inflationsdaten für Januar und Februar unterstrichen die Notwendigkeit, Zinssenkungen sehr sorgsam zu erwägen. Powell sagte jedoch auch, "der Leitzins dürfte in diesem Zyklus den Höhepunkt erreicht haben", was darauf deutet, dass es keine weitere Zinserhöhung in diesem Zyklus mehr geben wird. Zu den Spekulationen, wonach es im Juni die erste Zinssenkung geben könnte, sagte Powell, dass die Fed ihre Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung treffe. Es werde jedoch "angemessen" sein, das Tempo des Bilanzabbaus "ziemlich bald" zu verlangsamen. Die Notenbanker gehen jetzt davon aus, dass die Kerninflation zum Jahresende etwas höher ausfallen wird als im Dezember erwartet, nämlich 2,6 statt 2,4 Prozent. Die Geldpolitiker hoben zudem ihre Wachstumsaussichten für 2024 an, wobei sie mehrheitlich jetzt mit einem BIP-Anstieg um 2,1 (Dezember: 1,4) Prozent rechnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW (9:00)

Nachfolgend die Konsensrognosen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2023 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz Konzern 41.371 +5% 14 39.522 Umsatz Automobile 36.079 +4% 13 34.571 Umsatz Finanzdienstleistungen 9.036 -1% 12 9.086 EBIT Konzern 3.858 +10% 13 3.500 EBIT Automobile 3.223 +10% 13 2.932 EBIT-Marge Automobile 8,9 -- -- 8,5 EBIT Finanzdienstleistungen 670 +25% 12 536 Ergebnis vor Steuern 4.095 +26% 13 3.253 Ergebnis nach Steuern 2.947 +36% 12 2.175 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.753 +26% 13 2.179 Ergebnis je Stammaktie 4,34 +27% 6 3,43

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (10:00)

Nachfolgend die Konsensprognosen für das Geschäftsjahr 2023 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22 Ergebnis vor Steuern 5.250 +13% 9 4.634 Ergebnis nach Steuern 5.175 +8% 9 4.787 Ergebnis je Stammaktie 16,90 +10% 9 15,31 Dividende je Vorzugsaktie 3,16 +23% 9 2,56

1&1 (7:50)

Nachfolgend die Konsensprognosen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2023 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz 1.046 +3% 10 1.013 EBITDA operativ 145 +0,5% 10 144 EBIT operativ 82 -22% 9 106 Ergebnis nach Steuern 56 -20% 9 71 Ergebnis je Aktie operativ 0,32 -20% 9 0,40

Weitere Termine:

07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches

Jahresergebnis

07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Geschäftsbericht

08:00 DE/New Work SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis

09:00 DE/BMW AG, Geschäftszahlen 2023 (ausführlich, 10:30 BIPK)

10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV

11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz

13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Day

17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,1 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,1 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 43,5 zuvor: 42,5 -CH 09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats März Leitzins PROGNOSE: 1,75% zuvor: 1,75% -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,2 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 49,2 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,8 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,8 zuvor: 47,5 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 5,25% zuvor: 5,25% -US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 213.000 zuvor: 209.000 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -206,6 Mrd USD 3. Quartal: -200,3 Mrd USD Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: -5,0 zuvor: 5,2 14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,8 zuvor: 52,2 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX dürfte am Donnerstat dem Dow am Donnerstag auf neue Allzeithochs folgen. "Die US-Notenbank heizt die Rally weiter an", so ein Marktteilnehmer. Sie geht weiterhin von drei Leitzinssenkungen in diesem Jahr aus und hat zugleich die Wachstumsprognose angehoben - auf 2,1 von bisher 1,4 Prozent. "Damit setzt sich das Goldilock-Szenario fort", so ein Marktteilnehmer. Er sieht nun Spielraum für die kürzeren Zinsen, das lange Ende hat auf die Sitzung so gut wie nicht mehr reagiert. Nun geht es um die Bank of England, die am Mittag zur Geldpolitik tagt. "Nachdem die Inflationsdaten zuletzt rückläufig waren und auch unter den Erwartungen ausgefallen sind, könnte auch die Bank of England den Markt auf Lockerungen vorbereiten", so der Marktteilnehmer. Impulse könnten am Donnerstag von Einkaufsmanager-Indizes dies- und jenseits des Atlantiks ausgehen und am Nachmittag auch vom Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia, dem so genannten Philly-Fed.

Rückblick: Wenig verändert - Der Markt wartete auf das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank, so dass sich in der Breite wenig tat. Kering knickten um 11,9 Prozent ein nach der Warnung vor einem Umsatzrückgang um rund 10 Prozent im ersten Quartal. Im Sog von Kering rutschten Richemont um 2,2, Burberry um 3,3, LVMH um 1,6 Prozent und Christian Dior um 2,2 Prozent ab. Raiffeisen Bank verloren 8,7 Prozent. Hintergrund war ein Reuters-Artikel, laut dem die US-Behörden der Bank bei ihrem Milliarden-Deal rund um den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und dessen Anteilen am Baukonzern Strabag einen Strich durch die Rechnung machen. Lonza legten um 5,7 Prozent zu mit dem Kauf eines Werks von Roche (+0,7%) in den USA und der Erhöhung der Umsatzerwartungen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

