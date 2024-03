WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh zeigt sich für das laufende Jahr verhalten zuversichtlich. Für 2024 peilt Vossloh Erlöse von 1,16 Milliarden bis 1,26 Milliarden Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll auf 100 Millionen Euro bis 115 Millionen Euro anschwellen. Bezogen auf den Mittelwert der Umsatzprognose ergebe sich daraus eine Marge (Ebit-Marge) zwischen 8,3 und 9,5 Prozent. Damit würde das Unternehmen profitabler werden als im Vorjahr.

2023 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 16,1 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um gut ein Viertel auf 98,5 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge erhöhte sich von 7,5 Prozent im Vorjahr auf 8,1 Prozent. Unter dem Strich ging der auf die Anteilseigner fallende Gewinn wegen höherer Steuern von 41,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 38,7 Millionen Euro zurück. Die Dividende will das Management von 1,00 Euro auf 1,05 Euro erhöhen./mne/stk