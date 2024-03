Papenburg (ots) -Pünktlich zu den Osterferien können an der Papenburger MEYER WERFT gleich drei Kreuzfahrtschiffe bestaunt werden: Die "Silver Ray", eines der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt, liegt direkt vor den riesigen Werfthallen. Die täglich mögliche Visite im Besucherzentrum der MEYER WERFT lohnt jetzt doppelt: Dort entstehen die 341 Meter lange "Disney Treasure" und mit der "Asuka III" das erste Kreuzfahrtschiff aus Papenburg für die japanische Reederei NYK Cruises."Ein perfektes Ziel - auch für die ganz Familie - in den Osterferien, denn so nah kommt man Schiffbau nirgendwo sonst auf der Welt", so Thorsten Eden, Betriebsleiter des Besucherzentrums.Karten für das Besucherzentrum der MEYER WERFT, unter anderem für eine Premium-Tour mit Fahrt über das Werftgelände, unter www.besucherzentrum-meyerwerft.deoder spontan vor Ort.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122532/5740236