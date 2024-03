Jericho, N.Y., 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held ist stolz darauf, 50 transformative Jahre zu feiern, und beendete das Jahr 2023 mit einem Rekordumsatz und strategischen Erfolgen, die das anhaltende Engagement des Unternehmens für Innovation, Wachstum und hervorragende Teamleistungen unterstreichen.Ein Beweis für die außergewöhnliche Vision, die harte Arbeit und das Engagement des Teams: J.S. Held hat sowohl die ruhigen als auch die turbulenten Gewässer des Jahres 2023 mit bemerkenswertem Erfolg für seine Kunden bewältigt. "Ich bin unglaublich stolz auf die harte Arbeit und die Zusammenarbeit unseres Teams, die uns nicht nur zu neuen Erfolgen verholfen haben, sondern auch dafür gesorgt haben, dass J.S. Held ein wirklich großartiger Arbeitsplatz ist", erklärte Jonathon Held, President und Chief Executive Officer von J.S. Held.Erfolgreich navigieren durch Herausforderung und WachstumDer kooperative Teamgeist und die kollektiven Anstrengungen von J.S. Held haben zu beispiellosen Erfolgen geführt, die das Dienstleistungsangebot verbessern und den weltweiten Kundenstamm erweitern. Die Experten von J.S. Held sind heute als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen auf sechs Kontinenten tätig. Mehr als 1.500 Experten arbeiten in der gesamten Firma mit:- 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien- 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Schaden- und Unfallversicherer)- 65 % der FORTUNE 100 UnternehmenAusgewählte Engagements des Jahres 2023Arbeit mit Kunden in über 80 Ländern, J.S. Held-Experten unterstützten im Jahr 2023 mehr als 60.000 Kundenengagements, inklusive:- Die Experten von J.S. Held waren Wegbereiter für den Einsatz von Virtual-Reality-Headsets in südkalifornischen Gerichten.- Unser Sachverständiger vertrat ein börsennotiertes Unternehmen für erneuerbare Energien bei einem Schiedsverfahren durch dessen Rechtsbeistand und sagte in einer eidesstattlichen Erklärung und vor dem Schiedsgericht aus. Unser Team für wirtschaftliche Schäden und Bewertung nutzte das Fachwissen unserer Abteilung für erneuerbare Energien, Forensic Accounting und Equipment Consulting, um die ursprüngliche Forderung um einen zweistelligen Millionenbetrag zu reduzieren und der Gegenpartei das Recht zu verweigern, Anwaltskosten zu fordern.- Es war als Sachverständiger für die australische Steuerbehörde in dem ersten Fall tätig, in dem es um die Diverted Profits Tax in diesem Land ging.- Beratung multinationaler Rohstoffunternehmen in Bezug auf ihre politischen und überirdischen Risiken in einer Reihe von Märkten in Afrika, darunter Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Uganda und die Demokratische Republik Kongo. Unsere Arbeit umfasste mehrstufige Bewertungen des politischen/wirtschaftlichen Risikos, der Regulierung und der Einmischung der Regierung, der Sicherheit und der betrieblichen Herausforderungen vor Ort - wie z. B. des handwerklichen Bergbaus.- Unsere Experten für Forensic Architecture & Engineering, die dem Versicherungsmarkt Ingenieurleistungen, Kostenberatung und Sanierungsexpertise zur Verfügung stellen, wurden bei einem Brandschaden in Höhe von mehr als 400 Mio. USD hinzugezogen, wobei sie sich auf die Bereiche Building Consulting und Equipment Consulting stützten.- Betreuung der Konkursverwaltung und Mitverfasser des bei Gericht eingereichten Finanzberichts, in dem ein angeblicher mehrstufiger "Investmentclub" beschrieben wird, durch unsere Teams für digitale Ermittlungen und Aufdeckung, globale Ermittlungen und Unternehmensfinanzierung.- Vertretung des Eigentümers durch unser Bauberatungsteam bei der Überwachung eines 100-Mio. Dollar-Sanierungsprojekts, bei dem 14 gleichzeitige Projekte zur Sanierung eines ehemaligen Fabrikgeländes durchgeführt wurden. Dabei wurde das Projekt als NAIOP Developer of the Year, NAIOP Mixed-Use Development of the Year und ICRI Award of Excellence in Masonry Repair ausgezeichnet.- Unsere Experten aus dem Bereich Healthcare Consulting leiten einen Prozess zur Verbesserung der betrieblichen Abläufe und begleiten die Entwicklung eines neuen Versorgungsmodells für eine bestimmte Patientengruppe in einem der größten Unternehmen für Suchtprävention und Verhaltensmedizin. Die Arbeit unserer Experten in Phase 1 des Pflegemodells führte dazu, dass die Organisation eine Spende von 10 Mio. USD erhielt, um den Aufbau des neuen Pflegemodells zu finanzieren.Leadership und Innovation an vorderster FrontJ.S. Held begrüßte im Jahr 2023 neue Führungskräfte im Unternehmen, darunter Chief Financial Officer Stephen Lieberman, Chief Information Officer Dave Melchers und Global Investigations Practice Lead Greg Esslinger, deren vielfältiges Fachwissen zu unserem Erfolg beigetragen hat und dies zweifelsohne auch in Zukunft tun wird. Darüber hinaus unterstreicht die Einführung der J.S. Held Academy und die Verabschiedung des ersten Jahrgangs von Anfängern des J.S. Held LEDR-Programm unsere Investitionen in kontinuierliches Lernen und den Aufbau einer Nachfolgepipeline durch die Entwicklung von Führungskompetenzen.Wachstum durch strategische PartnerschaftenUnser Corporate Development Team unterstützt weiterhin das Wachstum und die Entwicklung von J.S. Held, indem es unsere Personalressourcen in wichtigen Regionen in Nordamerika und Europa erweitert und unsere Labortestkapazitäten stärkt. Im Jahr 2023 haben wir unsere Expertise in den Bereichen Unfallrekonstruktion, Unternehmensfinanzierung, Bauberatung, wirtschaftliche Schäden und Bewertung, Anlagenberatung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, globale Untersuchungen und geistiges Eigentum durch strategische Transaktionen weiter gestärkt.Mit Zuversicht in die Zukunft blickenJ.S. Held blickt in die Zukunft und ist weiterhin bestrebt, branchenführenden Support und innovative Lösungen zu bieten. "Wenn wir im Jahr 2024 unser 50-jähriges Jubiläum feiern, tun wir dies mit einem soliden Fundament und einer klaren Vision für anhaltenden Erfolg, dank des Engagements unseres außergewöhnlichen Teams", sagte CEO Jonathon Held.Die Reise von J.S. Held bis 2023 ist ein Beispiel für seine Widerstandsfähigkeit, Innovation und Führungsrolle in der globalen Beratungsbranche. Mit einem halben Jahrhundert Erfahrung ist das Unternehmen gut positioniert für stetiges Wachstum und Erfolg.Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dazu beitragen, J.S. Held zu verändern, erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein während der 50 & Forward Feier auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern.Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Medienkontakt:Kristi L. Stathis, J.S. Held, +1 786 833 4864, kristi.stathis@jsheld.com, JSHeld.com