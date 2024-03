© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen - zum fünften Mal in Folge. Ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum heben die Beamten deutlich an.Die US-Notenbank Federal Reserve signalisiert, trotz eines jüngsten Anstiegs der Inflation, den Plan für drei Zinssenkungen in diesem Jahr fortzusetzen, revidiert jedoch ihre Prognosen für 2025 nach unten. In einer einstimmigen Entscheidung hielten die Beamten den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - dem höchsten Stand seit 2001 - zum fünften Mal in Folge konstant. Bevor die Zinsen gesenkt werden, warten Jerome Powell und seine Kollegen weiterhin darauf, dass sich die Inflation deutlich und …