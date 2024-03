Berlin (ots) -Private Bildungsträger auf dem Prüfstand - Digitale Karriereberatung BewerbungsCode GmbH aus Berlin holt sich bundesweit den ersten Platz in Puncto Wiedereingliederungsquote der Maßnahmeteilnehmer.Auswertung geförderte MaßnahmenWer akut von Arbeitslosigkeit betroffen ist, der nimmt bei der Jobsuche jede Hilfe an, die er kriegen kann. Auch die Agentur für Arbeit bzw. die Jobcenter bieten spezielle Förderinstrumente für den Bereich Bewerbungscoaching bzw. Karriereberatung an, um ihre Kunden schnell & langfristig wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Hierfür greifen die Institutionen auf interne vorab eingekaufte Vergabemaßnahmen und extern zertifizierte Dienstleister (AZAV) zurück. Eine bundesweite Auswertung der privaten Bildungsträger-Landschaft zeigt nun, ob diese Maßnahmen tatsächlich Früchte tragen.Allein in Deutschland existieren laut Statista knapp 32.000 private Bildungsträger, wovon ca. 3.000 Anbieter nach AZAV zertifiziert sind und Maßnahmen der Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III anbieten. Hierzu zählen u.a. klassische Bewerbungscoachings, berufliche Potentialanalyse & Trainings für Vorstellungsgespräch & Gehaltsverhandlung.Das ErgebnisLaut Aussage der Fachkundigen Stelle (FKS) DEKRA Certification GmbH, welche jährlich Bildungsträger auf Einhaltung der Qualitätsziele der Agentur für Arbeit prüft, lag im vergangenen Jahr die durchschnittliche Wiedereingliederungsquote von Teilnehmern an geförderten Maßnahmen (MaE) bei 27%.Das heißt, dass weniger als jeder dritte Teilnehmer nach Absolvierung der Bewerbungscoaching-Maßnahme einen neuen Job gefunden hat. Eine Zahl, welche zum Nachdenken anregt und in Puncto Wirtschaftlichkeit Fragezeichen aufwirft. Doch es gibt auch Ausreißer nach oben.BewerbungsCode GmbH aus BerlinSebastian Clensmann ist Gründer und Geschäftsführer der BewerbungsCode GmbH aus Berlin und kennt den Jobmarkt aus seiner jahrelangen Erfahrung als Personalentscheider im nationalen & internationalen Umfeld zu gut. Aus diesem Grund wechselte er in 2018 die "Seite des Schreibtisches" und hilft seither mit seinem nun mehr 12-köpfigen Team im Rahmen seiner Coaching- und Beratungsprogramme arbeitslosen Akademikern, Fach- und Führungskräften aus ganz Deutschland zu Ihrem nächsten Karriereschritt.Clensmann: "Wir arbeiten als Bildungsträger seit 2018 mit der Agentur für Arbeit bundesdweit zusammen und können mittlerweile 340 von 600 Geschäftsstellen der BA unsere Kunden nennen. Da wir unsere Coachings virtuell erbringen und keine Präzenz an unserer Zentrale in Berlin notwendig ist, sparen sich Kostenträger Fahrt- und UNterkunftkosten für die Teilnehmer ein. Wir konnten letztes Jahr >500 Akademiker, Fach- und Führungskräfte professionell bei Ihrer Jobsuche unterstützen und freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit durch die Jobsuchenden an sich, als auch die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter".Vermittlungsquote von 82%BewerbungsCode betreut ausschließlich Akademiker, Fach- und Führungskräfte bei Ihrer Jobsuche. Also jene, denen es nicht an der Qualifikation oder Berufserfahrung mangelt, sondern der Selbstvermarktung in Bewerbung und Vorstellungsgesprächen. Diese Zielgruppe wird durch die eingekauften Maßnahmen sehr selten abgedeckt, da diese eher die breite Masse abbilden und wenig auf die besonderen Ansprüche und Probleme der 10-20% der Arbeitslosen eingeht. Dies zeigt sich laut Sebastian Clensmann auch an den messbaren Vermittlungserfolgen dieser alternativen Förderinstrumente.Die Teilnehmer von BewerbungsCode profitieren nicht nur von den Profi-Tipps eines ehemaligen Personalers in ihrem persönlichen Bewerbungsprozess, sondern bekommen auch exklusiven Zugang zum verdeckten Stellenmarkt - also Headhuntern und Recruitern, welche den Teilnehmer lukrative Positionen anbieten, welche auf den klassischen Jobbörsen nicht zu finden sind und nur durch Vitamin B besetzt werden."Wir sehen uns als verlängerter Arm der Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitvermittler und sorgen dafür, dass sie ihre Kunden bestmöglich schnell wieder aus der Statistik bekommen", so Clensmann. "Zusätzlich bekommen unsere Teilnehmer eine kostenfreie Nachbetreuung bis die Tinte auf dem neuen Arbeitsvertrag trocken ist. Ein Angebot was man am Markt selten findet. Die meisten 2-Tages-Workshops lassen die Jobssuchenden doch wieder alleine bei Ihrer Stellensuche."Zum Thema:- Webseite der BewerbungsCode GmbH (https://bewerbungs-code.de/)- Teilnehmerstimmen Bewertungsportal Trustpilot (https://de.trustpilot.com/review/www.bewerbungs-code.de)Pressekontakt:BewerbungsCode GmbHBoxhagener Straße 11610245 BerlinDeutschlandT: 030 / 255 65324@: kontakt@bewerbungs-code.dewww.bewerbungs-code.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: BewerbungsCode GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156568/5740260