Zalando hat sich letzte Woche mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Am vergangenen Mittwoch sprang der Kurs zweistellig in die Höhe. Grund für den Push waren die starken Zahlen für 2023 und der aussichtsreiche Ausblick für den DAX-Konzern. Damit macht die Aktie die Verluste in diesem Jahr wett und lässt auf eine Aufholjagd hoffen. Was Anleger jetzt von Zalando erwarten können? Auf dem Weg zurück in die Erfolgsspur erfindet sich das Unternehmen neu. Welche Pläne es hat, welches Potenzial in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...