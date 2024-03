Während Anleger derzeit auf Aktien wie Nvidia oder Microstrategy sowie insbesondere auf die Entwicklung des Bitcoins blicken, erhält Gold derzeit relativ wenig Aufmerksamkeit. Zu Unrecht - das Edelmetall konnte zuletzt erstmals ein seiner Geschichte die Marke von 2.200 Dollar überwinden. Zeitweise wurde die Feinunze an der Börse in London sogar bereits für 2.220 Dollar gehandelt.Und auch in Euro befindet sich das Edelmetall in Rekordlaune. Vor Kurzem gelang dem Goldpreis hier der Sprung über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...